Round-up .: Avantage Mercedes lors des deux prochaines courses

Au sommaire : après que Max Verstappen ait repris la tête du championnat hier, son directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’attend à ce que Mercedes riposte durement lors des prochaines courses.

En bref

Avantage Mercedes lors des deux prochaines courses – HornerAprès la victoire dans les deux premières courses après la pause estivale – bien qu’incluant le Grand Prix de Belgique abandonné – Horner s’attend à ce que Mercedes ait un avantage avant les deux prochaines manches à Monza et Sotchi.

“Leur ensemble voiture et moteur a toujours été traditionnellement très solide sur ces deux sites”, a-t-il déclaré. « Ils ont été des sites plus faibles pour nous.

«Je m’attends à ce qu’ils aient l’avantage lors des deux prochaines, mais par la suite, cela devrait être serré, j’espère certainement. Les deux prochains week-ends sont donc pour nous consacrés à essayer de limiter les dégâts autant que possible et d’extraire le plus possible de la voiture.

AlphaTauri a dit à Gasly de ralentir

Gasly volait en route vers la quatrième place Pierre Gasly dit que son équipe AlphaTauri lui disait de ralentir parfois sur son chemin vers une solide quatrième place à Zandvoort.

« Je suis vraiment content, a-t-il dit. « La voiture est rapide, j’ai réussi à la régler comme je le voulais et l’équipe a fait un travail fantastique tout au long du week-end. Alors aujourd’hui, nous volions.

« Ils demandaient tout le temps de ralentir le rythme pour les pneus et je voulais juste pousser plus parce que nous avions plus de rythme que cela. Mais dans l’ensemble, une très bonne gestion et une course incroyable.

Zandvoort ouvert au changement de date

Le promoteur du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, a déclaré que le site n’était pas fixé à une date de septembre pour les futures courses.

“Ce n’est pas quelque chose sur quoi je me concentre”, a déclaré Lammers hier. « Ce n’est pas mon appel.

“C’est l’une des 20 ou 21 courses, quelle qu’elle soit, donc cela doit s’intégrer dans l’image plus large de la Formule 1. Donc je pense que si cela s’intègre bien avec eux, c’est plus important et je pense que nous allons nous adapter peu importe ce que c’est.”

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Mon dossier de notes pour la grille est encore humide de Spa – Tom Stallard (@Tom_Stallard) 5 septembre 2021

Une autre insulte pour le pauvre Valtteri – qui est, après tout, en tête de la course – les statistiques télévisées disent que Max sera sur ses talons dans trois tours – et ce sera facile de dépasser !! – Byron Young (@byronf1) 5 septembre 2021

Cela pourrait être un signe qu’ils ont atteint la limite du nombre de boutons qu’il devrait y avoir sur le volant d’une voiture de F1.https://t.co/D2Eoqn5ySs#F1 #DutchGP – Keith Collantine (@keithcollantine) 5 septembre 2021

Alors, quand VER gagne alors qu’AWS prétend que ses pneus sont à -30%, est-ce à ce moment-là que nous pouvons convenir que ces métriques sont un tas de foutaises ? – Gavin « Ole Dirty Hands » Ward 🇨🇦 (@GDubRacer) 5 septembre 2021

Si Max peut supporter la pression des attentes de cette incroyable foule à domicile et que Lewis lui donne absolument tout dans un Merc de travail, il a vraiment des nerfs d’acier. – Martin Brundle (@MBrundleF1) 5 septembre 2021

Entraînement subliminal sur piste ovale aujourd’hui pour les pilotes de F1. T3 était Darlington, sur la ligne droite principale était Atlanta. #affluxcoming – Derek Daly (@DerekDaly500) 5 septembre 2021

Quatre heures après la course. 70 000 fans. Pas un seul déchet n’est tombé. Bien joué les hollandais. pic.twitter.com/2nt8pEvi0q – Ben Hunt (@benjhunt) 5 septembre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Une belle récolte de points à Zandvoort (Ferrari)

Carlos Sainz Jnr : « Ma course d’aujourd’hui était très loin de ce que je cherchais. Je n’ai pas pu suivre le rythme que j’avais vendredi, car j’ai complètement perdu le bon feeling que j’avais avec la voiture jusque-là. Je n’ai pas trouvé le bon équilibre, j’ai trop glissé et j’ai eu beaucoup de dégradation. J’avais l’intention d’attaquer et de me battre pour des positions, mais j’ai fini par devoir défendre. Nous devons analyser ce qui s’est passé aujourd’hui et passer à autre chose. “

Beaucoup de coeur et peu de chance à Zandvoort (Alfa Romeo / Sauber)

“Tout le monde s’attendait probablement à une course chaotique, avec des drapeaux jaunes, des voitures de sécurité, mais rien de tout cela ne s’est produit : j’ai quand même réussi à me battre avec Sebastian (Vettel), puis à rattraper Latifi et à le doubler dans le dernier tour, ce qui était amusant. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Teo Fabi signait sa troisième et dernière pole position à Monza. Il détient le record de la plupart des pole positions pour un pilote qui n’a jamais mené un tour de course.

