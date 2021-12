Round Up: Chaque jeu présenté dans l’Indie World Showcase du Japon – Décembre 2021

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Chaque fois que Nintendo organise une présentation spéciale, il en fait normalement une pour le Japon et une pour les fans occidentaux. La dernière vitrine d’Indie World n’était pas différente – avec Nintendo mettant en ligne une vidéo très différente dans son pays d’origine.

Si vous ne l’avez pas vu en direct, ne vous inquiétez pas car nous avons rassemblé toutes les annonces dans l’ordre, ici sur une seule page. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessus pour voir chaque jeu en mouvement. Bien qu’un grand nombre de jeux de la série soient déjà sortis ici dans l’ouest, il y a également eu des annonces exclusives.

Chicorée : un conte coloré

Héros de la boucle

Déballage

Chevalier vif

via Business Wire

Dans Vivid Knight, Un jeu Roguelike pour faire la fête, vous vous joignez à des chevaliers qui ont été transformés en joyaux par la main d’une sorcière noire. Chaque bijou de chevalier possède un pouvoir unique que vous pouvez combiner lorsque vous vous lancez dans la bataille. Sous les commandes de jeu simples et l’apparence décontractée se cachent des opportunités de jeu hautement stratégiques, que de nombreux joueurs ont décrites comme un genre totalement nouveau et comme profondément immersif.

Sorti maintenant au Japon et en Corée, il sera lancé en Europe, en Amérique du Nord et en Australie en janvier 2022. Voir la marque 4:30 dans la vidéo ci-dessus pour un aperçu du gameplay.

Timelie

Chaque seconde compte dans Timelie, une aventure de puzzle furtif qui vous permet de contrôler le temps comme un lecteur multimédia. Percevez les événements futurs pour planifier votre stratégie d’évasion du passé, faufilez-vous devant les ennemis et manipulez le temps dans ce voyage de compagnie mettant en vedette un chat mystérieux et une petite fille aux pouvoirs prémonitoires. Contrôlez à la fois la fille et le chat, en chronométrant leurs mouvements et actions pour se compléter, échapper à la détection, distraire les ennemis et finalement échapper au monde dans lequel ils sont piégés.

Deeer Simulator : votre jeu de cerf quotidien moyen

DEEER Simulator est un jeu dans lequel vous incarnez votre cerf ordinaire de tous les jours. Utilisez votre cou extensible, vos cornes pointues et tout ce qu’un cerf a dans son arsenal pour traverser la ville. Gambader et jouer avec les autres animaux ou décimer la ville jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien dans ce « jeu de destruction de ville au ralenti ». Faites assez de méchanceté et vous devrez affronter une police animale extra-dure. Maîtres moutons de kung fu, ours qui se transforment en voitures de police, lapins aux oreilles ridiculement surdéveloppées… Ils sont tous là pour vous attraper ! Vivez comme un cerf en ville et libérez votre vrai potentiel !

Et n’oubliez pas de découvrir le sombre secret derrière la ville…

Astroneer

Filmécanisme

FILMECHANISM, le jeu de plateforme de puzzle d’enregistrement et de restauration développé par Chemical Pudding et publié par Phoenixx, plie les lois du temps et de l’espace pour résoudre plus de 200 puzzles aujourd’hui sur Nintendo Switch et Steam pour PC après une sortie surprise aujourd’hui lors de la vitrine japonaise Nintendo Indie World . Contrôlez et transformez le monde en tant que Rec, un humanoïde de caméra après leur cartouche de film d’or perdue. Enregistrez la position des blocs, des portes et des pièges, puis restaurez-les pour transformer ce qui était autrefois des obstacles en chemins vers le drapeau du but. Testez vos compétences en résolution d’énigmes et en plate-forme à travers plus de 200 niveaux dans six mondes, tous définis dans une palette de couleurs de pixel art limitée inspirée de Game Boy Color.

FILMECHANISM est disponible sur Steam et Nintendo Switch eShop pour 19,99 $ / 16,79 €, avec 15 % de réduction à partir d’aujourd’hui jusqu’au 4 janvier 2022 sur Nintendo Switch dans les Amériques, le 5 janvier sur Steam et le 6 janvier sur l’eShop pour Switch en Europe .

Munchies de donjon

Académie royale d’Anapoko

via Gematsu

« Royal Anapoko Academy utilise un système de combat au tour par tour et utilise des scénarios courts, ce qui en fait un jeu facile à apprécier. Plus de 100 étudiants uniques fréquentent l’Anapoko Academy, qui défiera les mystères du monde souterrain. Le jeu est décrit comme une aventure de jeunes hommes et femmes chargés de l’avenir de l’humanité. »

Il n’y a pas de jeu : mauvaise dimension

Jouons! Jeux d’Oink

OMORI

Pour voir les annonces des vitrines locales, consultez l’article suivant :

Qu’avez-vous pensé de la dernière vitrine mondiale de l’indie au Japon par rapport à celle que nous avons eue ici en occident ? Laissez un commentaire ci-dessous.