. Round-up : Conservez la définition historique de la pole position lors des week-ends de qualification de sprint

Dans le tour d’horizon : le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, s’est joint aux appels pour que la Formule 1 conserve la définition classique de la « pole position » après l’introduction du format de qualification de sprint.

La Formule 1 a présenté son nouveau format de qualification pour le sprint à Silverstone, qui a ajouté une course supplémentaire samedi pour décider de la grille de la course. Il a déclaré que le vainqueur de la course serait considéré comme le détenteur officiel de la pole position pour le week-end, plutôt que le meilleur qualifié, contrairement à la tradition.

Alors que Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps des qualifications, le vainqueur des qualifications au sprint Max Verstappen a été considéré comme le détenteur de la pole position.

Sebastian Vettel était parmi ceux qui ont critiqué la décision, la qualifiant de “mauvaise”. Steiner de Haas est d’accord avec lui.

“Je pense que si nous allons de l’avant avec cette qualification de sprint pour le futur, les qualifications devraient être comptées comme une qualification, comme une pole position et la qualification de sprint comme une victoire en qualification de sprint”, a-t-il déclaré. “Je le ferais comme ça.”

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a indiqué que la règle pourrait être reconsidérée si la formation de qualification pour le sprint était conservée au-delà de cette saison.

Pirelli révèle les exigences des pneus Silverstone

Les pneus subissent d’énormes charges dans les virages à SilverstonePirelli a donné un aperçu des charges formidables subies par ses pneus le week-end dernier sur l’un des circuits les plus rapides et les plus exigeants du calendrier de Formule 1.

« Il y a beaucoup d’énergie latérale qui entre dans le pneu et l’avant est le pneu le plus chargé », a déclaré Mario Isola, responsable du sport automobile chez Pirelli. « Nous étions juste en train de vérifier l’autre jour sur les charges par exemple à Maggotts, Becketts et Chapel, la séquence, du côté chargé de chaque pneu, il y a une charge latérale de 1 200 kilos. C’est beaucoup sur chaque pneu.

“Et il y a beaucoup de virages où nous avons plus de cinq G ou près de cinq G d’accélération latérale. C’est donc un circuit assez difficile pour le pneu, surtout pour l’avant.

Hamilton était à blâmer pour l’accident de 180 mph avec Verstappen à Silverstone, insiste l’ancien supremo de F1 Ecclestone (Daily Mail)

“Si vous devez donner une sanction, ce dont ils n’avaient pas besoin à certains égards, ce n’était pas la bonne décision – ce n’était pas suffisant.”

Brundle: Analyse et explication de la collision entre Hamilton et Verstappen British GP (Sky)

“Red Bull m’a dit qu’il existe des données prouvant que Lewis était beaucoup plus rapide dans Copse qu’à tout autre moment et qu’il n’aurait pas franchi le cap sans courir large et contacter inévitablement Max.”

Helio désireux de combler son écart personnel en saison à Nashville (IndyCar)

“Castroneves a été surpris par la quantité de changement d’élévation sur le pont, que les athlètes IndyCar traverseront deux fois à chaque tour. Bien que les parcours de rue soient généralement accidentés et cahoteux, ils ont rarement beaucoup de changement d’élévation. Castroneves s’attend à ce que les équipes lancent une courbe. “

Verschoor dit que son escapade dans la course de sprint deux a été “de loin la plus rapide” qu’il ait jamais faite (F2)

“Dans la première course, le départ n’a pas été génial – c’était un désastre complet si je suis honnête, donc je suis heureux d’avoir pris un bon départ dans la deuxième course. C’était de loin le plus rapide que j’ai jamais fait, donc c’était bien, et j’espère le répéter.”

Monilite alignera Dexter Patterson à Spa-Francorchamps (FRE)

« Né en 2003, Patterson est une star du karting de classe mondiale depuis plusieurs années. En 2017, il a remporté le prestigieux Trofeo Industrie, avant de remporter le Championnat du Monde Junior CIK-FIA dans la classe OK-Junior plus tard la même année. En 2019 , il a remporté la WSK Super Master Series dans la classe OK.”

Les détectives exhortent tous ceux qui ont été témoins d’un vol de montre après la finale de l’Euro 2020 à se manifester (police métropolitaine)

“Il a été approché par deux hommes qui l’ont engagé dans la conversation. Peu de temps après, il a été agressé et détenu par l’un des hommes alors que sa montre était retirée de son poignet. La victime a été naturellement secouée mais n’a subi aucune blessure durable.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Paul Warwick, frère du pilote de F1 Derek, était tué. Il avait remporté les quatre premières courses britanniques de Formule 3000 de l’année et menait la cinquième à Oulton Park lorsqu’il s’est écrasé. Il a remporté le titre à titre posthume.

