. Round-up: courir en dehors de la F1 donne à McLaren un “avantage commercial”

L’expansion de McLaren Racing augmente les revenus – Les activités de course de BrownMcLaren au-delà de la F1 ont connu du succès en piste ce week-end alors que le pilote Patricio O’Ward a pris la tête du championnat IndyCar en remportant son cinquième podium de la saison à Gateway.

L’équipe entrera également dans la deuxième saison d’Extreme E et envisage de passer à la Formule E. Brown a déclaré que la diversification de ses efforts au-delà de la F1 renforce son attrait pour les sponsors sans diluer sa compétitivité.

“Nous sommes une grande équipe de course qui touche 900 personnes”, a expliqué Brown. “Lorsque nous nous impliquons dans d’autres formes de sports mécaniques – IndyCar, nous avons annoncé une équipe Extreme E, nous avons des sports électroniques – en fin de compte, nous avons des individus différents dans chaque équipe pour nous assurer qu’ils ne sont pas distraits parce que vous devez être à 100% engagé quelle que soit votre activité de course. Certaines des ressources que nous pouvons partager sont des connaissances plus techniques, du savoir-faire, de l’équipement, des choses de cette nature.

« Nous sommes donc très confiants que lorsque nous nous impliquons dans d’autres formes de course automobile, nous nous assurons qu’elles sont toutes indépendantes sur le plan commercial. Nous fonctionnons vraiment comme une seule famille, comme en témoigne Arrow, comme en témoigne BAT, vous avez Darktrace dans nos deux équipes de course, Tezos, la liste est longue. Je pense donc que c’est un réel avantage commercial pour nous et, plus important encore, pour nos partenaires que nous ayons un large éventail d’opportunités de course dans lesquelles les partenaires peuvent entrer et utiliser la plate-forme McLaren pour développer leur entreprise. »

L’effort IndyCar 2019 de McLaren a été un désastreCependant, Brown a admis que ses efforts pour étendre leurs activités de course ont presque subi un coup fatal lorsque la voiture qu’elle a engagée pour Fernando Alonso à l’Indianapolis 500 2019 n’a pas réussi à se qualifier.

« Nous avons une riche histoire à Indianapolis. C’est quelque chose que, lorsque j’ai rejoint McLaren, l’une des choses dont j’ai discuté avec les actionnaires était d’élargir notre portefeuille de courses à temps.

« Cela a commencé avec Fernando Alonso en 2017. Cela a failli se terminer avec Fernando Alonso en 2019 ! Mais ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et lorsque vous courez et que vous tombez, vous vous époussetez et vous remontez dans la voiture de course.

Un quasi-accident choquant au Mans

Kamui Kobayashi, qui a fait ses débuts en Formule 1 avec Toyota en 2009, a remporté hier sa première victoire aux 24 Heures du Mans pour le constructeur, avec ses coéquipiers Mike Conway et Jose Maria Lopez.

Cependant, la fin de la course a vu un quasi-accident choquant : le drapeau à damier vacillant, qui se tenait au milieu de la piste, a évité de justesse derrière lui percuté la voiture de Robin Frijns. Le vainqueur de la catégorie LMP2, qui partageait sa machine WRT avec Charles Milesi et Ferdinand Habsburg, sprintait jusqu’à l’arrivée, revenant à la maison avec seulement 0,7 seconde d’avance sur la machine JOTA de Stoffel Vandoorne, Sean Gelael et Tom Blomqvist.

En ce jour dans le sport automobile

Ce jour-là en 1987, Didier Pironi est décédé dans un accident de bateau à moteur avec les membres d’équipage Bernard Giroux et Jean-Claude Guénard. La carrière de Pironi en F1 s’est terminée cinq ans plus tôt après avoir subi de graves blessures à la jambe lors d’un accident sur le circuit d’Hockenheim.

