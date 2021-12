Au sommaire : Esteban Ocon est impatient de vivre sa première expérience du circuit de la corniche de Djeddah, qui, selon lui, sera similaire au parcours azerbaïdjanais de Bakou.

En bref

Ocon enthousiasmé par la piste de DjeddahOcon a déclaré qu’il était enthousiasmé par la nouvelle piste de Djeddah après l’avoir conduite dans le simulateur d’Alpine. « J’aime ce genre de pistes folles – comme Bakou par exemple », a-t-il déclaré. « Cela pousse tout à la limite, et je pense que ce sera amusant. »

Il a prédit que le tracé de 6,1 kilomètres, qui devrait produire l’une des vitesses moyennes au tour les plus élevées de la saison, sera physiquement exigeant pour les pilotes.

« Le circuit semble assez exigeant car c’est une piste de rue rapide avec des murs fermés tout le temps. C’est une vitesse extrêmement élevée avec beaucoup de chicanes et de virages rapides les uns après les autres avec peu de place pour se reposer.

Avec autant de virages, cela représente un défi pour les ingénieurs de trouver la meilleure façon de configurer la voiture avec autant de demandes. C’est aussi un long tour, donc je pense que ça va être très physique pour nous, et il est important que nous restions concentrés.

Un autre contrôle technique aléatoire pour Verstappen

La FIA a effectué des inspections physiques supplémentaires sur la voiture Red Bull de Max Verstappen au Grand Prix du Qatar. Il a été choisi au hasard après avoir terminé la course à la deuxième place derrière Lewis Hamilton.⠀

??

Les composants de la suspension intérieure arrière, les capteurs associés, les faisceaux de câbles et les connexions au SECU et à d’autres unités ont été vérifiés et jugés conformes aux règles.⠀

??

Les nouvelles inspections physiques ont été introduites dans les règles plus tôt cette année et ont eu lieu à chaque manche depuis sur différentes voitures. La voiture de Verstappen a maintenant été inspectée de cette manière trois fois au cours de la saison, y compris après ses victoires aux Pays-Bas et à Monaco.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

À ceux d’entre vous qui nous demandent des informations sur un incident dans l’une des installations de notre équipe au Royaume-Uni, nous pouvons confirmer qu’il y a eu un petit incendie dans le système d’extraction de notre soufflerie, qui a été rapidement éteint. Merci de nous avoir contactés, cela signifie beaucoup. ?? – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 1er décembre 2021

Pour Franck. pic.twitter.com/cJewQPXcAI – George Russell (@GeorgeRussell63) 1er décembre 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

La F1 sous pression pour dénoncer les violations des droits humains saoudiennes (The Guardian)

« Mercredi, Human Rights Watch et le groupe Reprieve ont écrit séparément à la F1 pour exposer leurs préoccupations. Amnesty International a été sans équivoque dans ses critiques et le groupe Codepink a envoyé une lettre à Lewis Hamilton, le champion du monde, signée par 41 organisations, lui demandant de parler. aux dirigeants saoudiens pour souligner les problèmes des droits humains.

L’intérêt d’Audi et de Porsche grâce à l’accent mis par la F1 sur le développement durable – Brawn (Racer)

« La durabilité et l’assistance et les solutions que nous pouvons trouver pour le défi environnemental est la prochaine phase de la Formule 1. Mais c’est en fait pourquoi nous voyons les constructeurs s’intéresser beaucoup plus au sport car ils peuvent voir la valeur de cette implication, et ce n’est un secret pour personne de dire que Volkswagen avec Porsche et Audi examinent de très près la Formule 1 et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils s’y intéressent. »

Chronique de Christian : Les deux derniers (Red Bull)

« Le Brésil était un défi différent pour nous cependant, et Max a brillamment conduit tout le week-end, mais l’avantage que Lewis avait sur la voiture était énorme. Nous n’avons jamais eu ce niveau de dépassement et avec une telle facilité, c’était comme une formule différente. »

Pas de qualification pour le sprint pour le GP d’Australie (Speedcafe)

« Donc, les fans, s’ils recherchent des formats Sprint, devraient regarder soit sur certains sites européens, soit en diffusion, mais il est peu probable que ce soit à Melbourne pour avril 2022. »

« Pourquoi voudrait-il rester à Melbourne? »: NSW Premier soutient Sydney pour accueillir le grand prix de F1 (The Age)

« Nous pensons que nous allons avoir une chance de nous battre pour amener cet événement ici, mais ce n’est pas seulement la Formule 1, ce sont des événements majeurs à travers le pays et à travers le monde que nous visons. »

Le journaliste qui a raconté la plus grande histoire de l’histoire du sport automobile (route et piste)

« Chaque question que j’ai posée à Ferrari, il y a répondu si vivement. Il était connu pour ne jamais parler aux journalistes. Je n’ai aucune idée de pourquoi il m’a parlé. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Katederby et Us Williams Fan !

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article . avec votre réseau :

Navigation des articles