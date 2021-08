. Round-up: Ferrari a des priorités plus élevées que de battre McLaren à la troisième place

Dans le tour d’horizon: Carlos Sainz Jnr a déclaré qu’il pensait que la lutte interne de Ferrari pour se préparer pour 2022 était

Sainz: le défi du titre 2022 plus important que de prendre la troisième place de McLarenFerrari entrera dans la pause estivale devant McLaren dans le championnat des constructeurs si la disqualification de Sebastian Vettel n’est pas annulée. Mais Sainz, qui a pris la troisième place pour l’équipe en Hongrie, a déclaré que leur priorité était ailleurs.

“Cette bataille est toujours en cours et elle le sera toujours jusqu’à la fin de la saison, je pense, car nous sommes très proches en termes de performances”, a déclaré Sainz en Hongrie.

“Mais en tant qu’équipe, nous avons des priorités plus élevées que de battre McLaren à la troisième place des constructeurs. Je pense que nous voulons continuer à nous améliorer en tant qu’équipe et nous voulons continuer à construire cette équipe pour essayer d’être aussi professionnel et aussi bon, aussi complet que possible, pour avoir l’opportunité de venir l’année prochaine pour remporter le titre. [then] nous y sommes prêts.

“Donc, d’abord viennent les améliorations en tant qu’équipe, puis l’autre devrait chuter en conséquence. Mais nous ne sommes pas vraiment obsédés par le combat et nous nous concentrons pleinement à essayer de nous améliorer pour essayer d’être la meilleure chose que nous puissions être avant la fin de la saison.

La finale de Berlin pour punir les pneus

La saison de Formule E se terminera à Berlin dans deux week-ends, mais dans des circonstances moins extrêmes que les six courses de l’année dernière en neuf jours autour de l’ancien circuit de l’aéroport de Templehof.

Alors que la construction de la piste est déjà en cours, les équipes s’attendent à une inversion de piste rapide entre le tracé « conventionnel » de samedi et l’inverse pour les manches de dimanche, avec plus de la moitié de la grille toujours en lice pour le titre et un nombre étonnant de 18 pilotes mathématiquement dans le fonctionnement.

Tom Blomqvist de NIO, qui a piloté la dernière manche de la finale de l’année dernière pour Jaguar, a déclaré que Tempelhof avait tendance à tirer parti des atouts de certaines voitures. “C’est une piste où il est un peu difficile de faire la différence, c’est une surface unique, très dure pour les pneus et super dure pour l’énergie.”

RIP Rob Foote (British Motorsport Marshals Club)

“Robert était un habitué de Brands Hatch, Gurston Down et Goodwood et était également un scrutateur – il manquera à tous. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. Nous remercions également tous les commissaires, le personnel médical et des responsables impliqués dans l’incident de samedi.”

“J’en ai marre que les gens vivent de ma réputation”, déclare Gordon Murray dans la rangée McLaren MP4/4 (Sport automobile)

“Murray : ‘Le MP4/4 n’a pas été conçu par Steve Nichols, je peux vous le promettre. Je l’ai chargé de la monocoque et de l’avant tandis que Dave North et moi avons fait l’arrière, l’aérodynamisme et un nouvelle boîte de vitesses à trois arbres à carter sec fonctionnant avec Pete Weismann.'”

Vesti promet de « riposter » après le pire tour de la saison jusqu’à présent (Formule 3)

“Ce n’est pas facile. Votre tête pense beaucoup à l’avenir et à ce que vous auriez pu faire différemment, mais lorsque vous êtes dans la voiture, attaché à votre ceinture de sécurité, il n’y a pas de pensées, tout tourne autour de la course. “

Faits saillants de la 4e manche de la série W en Hongrie (série W)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 15 ans aujourd’hui, Nelson Piquet Jnr remportait la course finale GP2 au Hungaroring

