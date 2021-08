. Round-up: Ferrari a le meilleur alignement de pilotes dans la voie des stands

Dans le tour d’horizon : le directeur de l’équipe Ferrari a déclaré que l’équipe avait la meilleure formation en F1 après l’arrivée de Carlos Sainz Jnr aux côtés de Charles Leclerc cette année.

En bref

Binotto “très heureux” de la dernière équipe de FerrariS’exprimant après que Ferrari a atteint la troisième place du championnat des constructeurs le week-end dernier, Binotto a déclaré qu’il était “très heureux” de la nouvelle équipe de l’équipe pour cette année.

“Je suis très heureux pour de nombreuses raisons”, a-t-il déclaré. « Le premier, je pense que nous avons le meilleur alignement de toute la voie des stands. La seconde parce que nous savons que Charles est un pilote fantastique, très talentueux, mais qui continue de s’améliorer et j’en suis assez content. Il a également de belles opportunités pour une saison de victoires. Le premier était à Monaco mais pour les raisons que nous connaissons, cela ne s’est pas produit.

« Et d’un autre côté, je pense que Carlos s’intègre très bien. Il s’améliore course après course, il est également une excellente référence pour Charles, le poussant également lorsque les conditions sont plus difficiles.

S’exprimant dimanche avant l’annonce de la disqualification de Sebastian Vettel – qui a porté Sainz à 83 points – Binotto a déclaré qu’il était satisfait du travail accompli par ses pilotes pour maximiser leurs points.

« Je pense que 80 points chacun montre à quel point il est important d’avoir deux bons pilotes qui marquent des points pour les constructeurs. J’en suis très content et j’ai vraiment hâte car je suis presque sûr que ces deux gars nous donneront une grande satisfaction.

Spa bars spectateurs non européens

Les fans hors d’Europe qui ont acheté des billets pour le Grand Prix de Belgique sont déçus car ils ne seront pas autorisés à assister à la course en raison des nouvelles restrictions de Covid-19.

Les détenteurs de billets ont été contactés récemment pour être informés des nouvelles dispositions.

“Le gouvernement belge a autorisé la tenue du Grand Prix de Belgique 2021 avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 75 000 spectateurs par jour”, ont indiqué les promoteurs dans un communiqué. “Cependant, l’accueil des spectateurs dans l’enceinte du circuit sera conditionné à la présentation d’un ‘Covid Safe Ticket’ à l’arrivée sur le site.

“Si vous venez de l’extérieur de l’UE, de la Suisse ou du Royaume-Uni, vous ne serez pas autorisé à accéder au Grand Prix de Belgique Rolex de Formule 1 2021.”

Les personnes présentes devront fournir une preuve de leur test Covid et/ou de leur statut vaccinal. Tous les détails pour les amateurs de courses sont disponibles sur le site Web du Grand Prix de Belgique.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Ciao @ValeYellow46, ça a été merveilleux de te voir jouer sur les pistes de course du monde entier pendant toutes ces années et c’était aussi fantastique de partager des jours comme celui-ci ensemble. Merci pour tous les bons moments que vous nous avez donnés et bonne chance pour tout ce que vous faites ensuite! #GrazieVale pic.twitter.com/HEI53ZYwRv – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 5 août 2021

En F1, la perception est la réalité, il est donc surprenant qu’une équipe représentant un constructeur automobile pense que c’est une bonne idée de tester un pilote aussi peu prometteur que Mahaveer Raghunathan. Cela équilibre peut-être les comptes, mais du point de vue de la perception, c’est un accident d’avion. – Joe Saward (@joesaward) 5 août 2021

