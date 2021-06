. Round-up: Ferrari n’a pas résolu le problème du Paul Ricard malgré une meilleure course

in

Au sommaire : Carlos Sainz Jnr s’attend à ce que le rythme de course de Ferrari reste fortement influencé par les variations de piste à piste.

En bref

Les problèmes d’usure des pneus de Ferrari spécifiques à la piste Carlos Sainz Jnr dit que comme Ferrari ne comprend toujours pas pleinement leurs problèmes au Grand Prix de France, leur rythme relativement bon sur les mêmes pneus autour de Spielberg ne peut être attribué qu’aux caractéristiques du circuit et non à un changement l’équipe a fait, encore.

“C’est malheureusement, pour le moment, spécifique à la piste. La voiture ressemble beaucoup à [at] Paul Ricard, et nous n’avons pas vraiment trouvé de solution ou de raison à nos difficultés Paul Ricard.

« Nous nous attendons donc à ce que notre rythme de course oscille de haut en bas, selon le circuit. Ensuite, nous trouverons vraiment la raison pour laquelle cela s’est produit au Paul Ricard.

Balade : Fixez les limites de la piste à Spielberg avec du gravier

Stroll dit que les pistes ont besoin de moyens de dissuasion physiquesAprès avoir supprimé les temps au tour pour avoir couru trop loin lors des qualifications lors des deux dernières courses, Lance Stroll dit que le gravier fournit la solution physique idéale aux pilotes dépassant les limites.

« Même s’ils mettent juste une bande de gravier derrière (le trottoir)… Je ne dis pas que chaque circuit doit refaire tout le bac à gravier, mais si [there’s] une bande de gravier de trois mètres derrière chaque bordure au lieu d’une double bordure, je pense que cela pourrait rendre les pistes plus intéressantes.

“Au lieu de déconner avec ces limites de piste d’un millimètre, vous êtes parti et vous ne pouvez pas vraiment le voir depuis le cockpit et tout ça, ce qui est idiot.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Ferrari et McLaren hors de portée pour Alpine cette saison

Esteban Ocon dit qu’il est clair qu’Alpine n’est pas en lice pour la troisième place du championnat des constructeurs comme l’était l’ancienne équipe Renault l’année dernière.

“Je me battais avec Charles [Leclerc] dans une partie de la course et il était bien trop rapide par rapport à nous, c’est sûr.

« Nous allons nous battre avec AlphaTauri et Aston Martin tout au long de la saison. Ils semblent avoir un peu plus de rythme en nous dans l’ensemble.

“Donc, petit à petit, nous devons marquer des points et faire de notre mieux.”

Giovinazzi: les gains de contre-dépouille et de début de course n’ont pas compensé le spin

Antonio Giovinazzi Styrian Grand Prix a été ruiné avant la fin du premier tour, lorsqu’il a été pris de tête au virage quatre suite à un contact avec Pierre Gasly. La collision n’était la faute d’aucun des pilotes, mais Giovinazzi a déclaré que cela avait effectivement mis fin à ses chances dans le grand prix.

“C’était de la malchance parce que je pense qu’après cela, ma course a été assez compromise”, a déclaré Giovinazzi. « J’ai beaucoup poussé au début pour rattraper le groupe, pour dépasser les deux Haas, puis nous avons fait le dégagement sur le dur.

« Peut-être que nous nous sommes arrêtés un peu trop tôt, mais nous avons essayé de réduire. Mais à la fin de la course, mes pneus étaient en bon état, et oui, nous étions trop lents à la fin. Mais je pense que ma course, pour être honnête, a été compromise dès le premier tour.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Celui-ci a fait mal. Chaque membre de l’équipe devrait garder la tête haute aujourd’hui. Nous étions là-haut au mérite. La course peut être brutale, mais nous continuons à nous battre. – George Russell (@GeorgeRussell63) 27 juin 2021

Tellement doux-amer. Une de mes meilleures performances avec des tas de dépassements mais aurait dû être plus élevée sans le contact avec Pierre. Dommage pour ce qui s’est passé mais nous avons parlé et tout va bien. Notre vitesse semble bonne pour le week-end prochain et merci pour vos votes de pilote du jour 👊 pic.twitter.com/OZ2kJTw3c3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 27 juin 2021

😑😑😑

Course courte aujourd’hui, pensons au week-end prochain maintenant. pic.twitter.com/PLbDTMUeY6 — PIERRE GASLY (@PierreGASLY) 27 juin 2021

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, Rick Mears a remporté deux courses CART IndyCar de 83 tours organisées à Atlanta Motor Speed. Dans la première course, Johnny Rutherford a pris la deuxième place devant Mario Andretti ; la paire a échangé des positions dans la course deux

Partagez cet article de . avec votre réseau :