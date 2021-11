. Round-up: Gasly parmi « les meilleurs pilotes de Formule 1 actuellement »

Au sommaire : Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri, a fait l’éloge du pilote Pierre Gasly, qui a terminé deuxième des deux séances d’essais libres sur le circuit international de Losail hier.

En bref

Gasly a désormais « un très haut niveau de connaissance » de tous les aspects de la voiture. Après son retour chez AlphaTauri (anciennement Toro Rosso) à la mi-2020, Gasly a réalisé des gains importants, a déclaré Tost.

« Il a continuellement amélioré ses performances d’année en année », a-t-il expliqué. « Vous pouvez l’entendre dans les débriefings quand il parle de la voiture, de l’aspect technique.

« Il a, maintenant, l’expérience. Il est important que le conducteur comprenne, surtout de nos jours avec ces voitures compliquées et avec le groupe motopropulseur, pour que tout soit optimisé. Il a maintenant atteint un très haut niveau de connaissances concernant le côté aérodynamique, le côté mécanique, mais aussi du côté du groupe motopropulseur.

« Il fait de nombreux changements dans le cockpit de son côté pour optimiser les performances. Pour moi, Pierre fait partie des meilleurs pilotes de Formule 1 actuellement.

Panne de l’unité de puissance Ricciardo en raison d’un tuyau fissuré

Aucun problème pour le groupe motopropulseur de Ricciardo après le Brésil, affirment que l’abandon de McLarenDaniel Ricciardo du Grand Prix de Sao Paulo a été causé par un tuyau fissuré dans la partie châssis du boîtier du groupe motopropulseur de sa McLaren, et non par une fissure dans le châssis lui-même, a déclaré Andreas Seidl.

« Nous avons trouvé un tuyau fissuré du côté du châssis de l’installation du groupe motopropulseur, nous n’avons donc pas trouvé de fissure sur la monocoque », a expliqué Seidl.

Il a déclaré que McLaren avait « corrigé » le problème et que le groupe motopropulseur de Ricciardo n’avait pas été endommagé.

McLaren résout le problème des dommages causés aux trottoirs du jour au lendemain

Lando Norris a subi des dommages à sa voiture sur le trottoir de sortie du virage 14 lors des premier et deuxième essais, ce que le directeur de course de McLaren, Andrea Stella, a déclaré que l’équipe s’occupait du jour au lendemain.

« Losail présente certains défis du point de vue des réglages de la voiture », a reconnu Stella, « et parce que certaines bordures sont très agressives. Certaines équipes ont rencontré des problèmes avec ceux-ci, nous y compris, et nous essaierons de résoudre ce problème du jour au lendemain.

Mazepin dit qu’il n’était pas parti quand la voiture a été endommagée

Nikita Mazepin n’a pas pu participer aux deuxièmes essais car Haas a été contraint de changer le châssis de sa voiture suite aux dommages subis par son premier lors des premiers essais.

Mazepin, qui est l’un des deux pilotes ayant une expérience préalable de la piste de Losail, a déclaré : « J’ai senti quelque chose s’approcher très près du bas de ma voiture. C’est frustrant parce que je n’ai pas quitté le circuit et j’étais dans les limites de la piste au moment où cela s’est produit.

« Je pense donc que ces bordures ne sont tout simplement pas très agréables pour toutes les voitures, mais elles ont en fait heurté ma voiture sous le mauvais angle et cela en fait une course très prudente et toutes les sessions à partir de maintenant. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, ne faisait pas que frapper Toto Wolff de Mercedes lors de la conférence de presse @FIA. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/UQ8WvBQoMg – . (@racefansdotnet) 19 novembre 2021

Je suppose que vous êtes tous bons pour réduire votre angle de virage et chasser quelqu’un du circuit en #f1. S’ils n’avaient pas bousillé tous les ruissellements, ce ne serait pas un problème. Les deux voitures seraient sorties ou du moins tournées dans le mauvais sens dans un nuage de poussière. Au diable l’esprit sportif et le respect. – Chris Beatty – www.chrisbeatty.design (@ChrisDuffBeatty) 19 novembre 2021

Wow, la FIA vient de doubler sur le mauvais appel. Je me souviens juste qu’ils distribuaient des pénalités de 5 secondes comme des bonbons en Autriche, tous étaient des incidents beaucoup plus innocents. La controverse ne fait que commencer, la ligne de démarcation entre ce qui est et n’est pas une pénalité est maintenant complètement floue. #Formule1 #F1 – Stefan Wilson (@stef_wilson) 19 novembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Ce jour-là en 1981, Riccardo Patrese a signé avec les champions du monde Nelson Piquet à Brabham, lors de son premier de deux séjours pour l’équipe.

