. Round-up: Haas est là où nous étions il y a deux ans

Dans le tour d’horizon: George Russell dit comprendre la difficulté que les pilotes Haas ont dû affronter lors du Grand Prix de Monaco, loin du rythme et se faisant tourner à plusieurs reprises.

Devenez un partisan de . et passez sans publicité

. fonctionne en partie grâce au soutien de ses lecteurs. Afin d’aider à financer le développement et la croissance du site, veuillez envisager de devenir un Supporter ..

Pour seulement 1 £ par mois / 12 £ par an, vous serez également mis à niveau vers un compte sans publicité. Inscrivez-vous et découvrez-en plus ci-dessous:

En bref

Russell comprend le sort de la paire HaasRussell a déclaré que Monaco était la pire piste à être dans une voiture lente, obligée d’essayer de se soustraire aux coureurs de tête dans les rues étroites.

«C’est incroyablement difficile et lorsque vous reculez, vous perdez toute la température et vous n’avez plus d’adhérence», a-t-il expliqué. «C’est un peu un cauchemar, vraiment.

«De tous les endroits, c’est le pire endroit pour avoir une mauvaise voiture et une lente. C’était dur pour moi, mais je n’envie pas les gars de Haas. C’était nous il y a deux ans.

Vettel: Je savais que je pouvais faire une différence ici

Sebastian Vettel, qui a remporté deux victoires à Monaco et obtenu cinq autres deuxièmes places, a déclaré qu’il était venu ce week-end en sachant qu’il avait la capacité d’assurer à l’équipe un bon résultat en performant quand cela comptait le plus.

«J’ai toujours eu de très bons résultats ici, alors en arrivant, je savais que je pouvais faire une différence sur cette piste. Alors oui, je suis content pour l’équipe, je pense, après une saison aussi solide l’année dernière et un début décevant à bien des égards cette année. Je pense que c’est ce dont nous avions besoin et que les gars méritent. C’est un bon signal de posséder l’usine à la maison. Il se passe beaucoup de choses.

«En fin de compte, si vous regardez le week-end, ce ne sont probablement que cinq minutes qui comptent vraiment. Les tours de qualification puis les tours cruciaux de la course. Mais vous devez faire en sorte que tout fonctionne comme vous le souhaitez pour que vous obteniez cela dans un champ aussi serré et serré que c’est là où nous sommes au milieu de terrain.

Alonso: espère que Sainz gagnera pour Ferrari

Alonso espère voir Sainz gagner bientôtFernando Alonso pense que Carlos Sainz Jnr a le potentiel d’être un vainqueur de course avec Ferrari, capable de profiter de situations où Mercedes et Red Bull créent des opportunités pour d’autres équipes.

«Je suis très, très heureux pour Carlos», a déclaré Alonso. «J’ai parlé avec lui sur la grille, à l’hymne national. Il était déjà sur le podium à l’époque car il partait troisième après les problèmes de Leclerc et avec les problèmes de Bottas, c’était encore mieux.

«Donc un bon début de championnat aussi et j’espère que nous pourrons bientôt voir une victoire de course. Mais on sait que dans un circuit normal, Mercedes et Red Bull seraient restés en tête. C’était une opportunité et il la saisissait. C’était donc bien.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Top Performance ouvre le compte de points de l’équipe (Alfa Romeo)

“Fred Vasseur: Notre bon rythme de course nous aurait permis de terminer encore plus haut sur n’importe quelle autre piste, mais nous pouvons être très satisfaits de ce que nous avons montré. C’est un gros regain de motivation pour tout le monde dans l’équipe et cela peut nous donner confiance pour faire même mieux dans les prochaines courses, à partir de Bakou “

Grand Prix de Monaco 2021 (McLaren)

“Daniel Ricciardo: Le deuxième relais sur le Hard était encourageant et les chronos ont vraiment commencé à s’améliorer, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire grand-chose de plus étant donné la difficulté de passer ici. Découvrez ce qui s’est passé et éloignez-vous quelques jours pour vous déconnecter un peu avant de retourner à Bakou. “

Grand Prix de Monaco (AlphaTauri)

“Yuki Tsunoda J’ai eu du mal pour l’adhérence dans le premier tour par rapport aux autres voitures autour de moi et nous avons perdu quelques places, après cela j’étais constamment derrière les voitures, malgré un rythme soutenu, donc je n’ai pas pu avancer. L’essentiel. pour moi, ce sont mes performances de qualification et comment je peux les améliorer. “

Formula Regional Europe, manche 2: Monaco – Course 3 (Formula Regional Europe via YouTube)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 35 ans aujourd’hui, Philippe Alliot remportait l’épreuve de Formule 3000 à Spa-Francorchamps – son seul score de la saison

Partagez cet article . avec votre réseau: