Au sommaire: Carlos Sainz Jnr pense que Mercedes « n’a pas dit le dernier mot » dans leur combat pour le championnat avec Red Bull.

Sainz prédit que la riposte de Mercedes Lewis Hamilton a perdu 19 points de retard sur Max Verstappen dans le combat pour le championnat, mais Sainz pense qu’il reste du combat chez les champions du monde avec cinq courses à disputer.

« Je pense que c’est encore serré », a déclaré le pilote Ferrari. «Je pense qu’un seul abandon peut changer le tableau dans son ensemble.

« Et je pense que Mercedes n’a pas dit le dernier mot. Je pense qu’ils vont revenir en force après quelques week-ends difficiles. Red Bull semble avoir un package plus solide, mais Mercedes et Lewis sont Mercedes et Lewis, alors voyons. »

Russell « concentré à 120% » sur Mercedes le lendemain de la finale

Russell a goûté à la vie chez Mercedes l’année dernière.George Russell se prépare à consacrer tous ses efforts à la préparation de la saison prochaine après le Grand Prix d’Abou Dhabi.

« Lundi matin après la course d’Abou Dhabi, ce sera à 120% de la concentration sur tout ce qui concerne Mercedes », a déclaré le pilote Williams, qui rejoindra Hamilton au sein de l’équipe l’année prochaine.

« Je participerai à l’essai par la suite », a-t-il poursuivi. « De retour à l’usine dès que je reviens du test, directement à l’usine et nous ferons un simulateur, rencontrerons d’autres personnes.

« Je suis dans une position très chanceuse parce que j’ai évidemment passé beaucoup de temps avec Mercedes en tant qu’équipe de 2016 jusqu’en 2018. Et toujours chaque fois que nous voyons chacun d’eux dans les aéroports ou sur les pistes, je les connais comme ainsi que je connais presque tout le monde chez Williams, vraiment. Je suis donc dans une position très chanceuse d’entrer dans un groupe et une famille que je connais si bien.

Gasly : « intense » pour revenir en piste du premier podium

Gasly a décroché son premier podium à InterlagosPierre Gasly a déclaré que c’était une expérience émouvante de parcourir la piste d’Interlagos pour la première fois depuis ses débuts sur le podium il y a deux ans.

Dans une campagne difficile qui avait déjà vu la mort de son ami Anthoine Hubert et la rétrogradation de Gasly de Red Bull à Toro Rosso, Gasly a décroché une deuxième place choquante dans le Grand Prix du Brésil 2019, conduisant Hamilton à la ligne d’arrivée.

« Évidemment, votre premier podium en Formule 1 est toujours un moment », a déclaré Gasly, « très fort, très intense en termes d’émotion que vous n’oubliez pas.

« Donc, le simple fait de parcourir la piste ce matin était plutôt excitant de repenser à cette arrivée, avec Lewis allant jusqu’au dernier virage de la ligne et c’est un endroit que j’aime.

« La piste est très belle et j’aime évidemment ce souvenir de cette belle course que nous avons eue avec mon premier podium. Et généralement, les fans brésiliens sont vraiment intenses, donc vraiment passionnés et dimanche, l’énergie est assez, assez intense. Je suis donc vraiment, vraiment heureux d’être de retour.

Visites de Vettel à la ferme écologique de Diniz

Sebastian Vettel a visité une ferme d’agriculture écologique dirigée par l’ancien pilote de Formule 1 Ligier et Sauber Pedro Diniz avant le Grand Prix de Sao Paulo.

« J’ai connu Pedro en tant que pilote quand j’étais enfant, quand j’étais enfant et je savais qu’il courait en Formule 1 », a expliqué Vettel. « Mais ensuite, il a pris sa retraite et j’ai perdu de vue parce que j’ai suivi Michael et d’autres pilotes en Formule 1 et vous ne pensez pas aux pilotes qui prennent leur retraite.

« J’ai lu un livre très intéressant il y a environ un an et il était mentionné dans Pedro Diniz, mais pas à cause de son histoire en course, mais à cause de ce qu’il fait maintenant. »

Vettel, qui a été franc sur les questions écologiques au cours de la saison 2021, a déclaré que «la façon dont il aborde l’agriculture consiste essentiellement à éviter les substances et les produits chimiques et à cultiver de manière naturelle et à redonner quelque chose plutôt que de simplement épuiser le sol.

« C’est une façon très excitante de faire de l’agriculture, et j’étais heureux de jeter un coup d’œil à sa ferme et d’en apprendre davantage sur son parcours, ce qu’il a vécu – l’idée, l’objectif et son intention – ce qui, je pense, est très une pensée bonne et très avant-gardiste et quelque chose dont le monde a besoin. Je pense que c’est un travail très honorable de fournir le monde ou de fournir de la nourriture aux gens et de le faire de manière responsable et régénératrice, je pense que c’est une excellente approche.

