. Round-up: Hamilton fait une pause dans les médias sociaux « très toxiques »

Dans le tour d’horizon: le frère de Lewis Hamilton a expliqué son absence des réseaux sociaux alors que le septuple champion est resté silencieux depuis sa défaite controversée lors de la dernière manche du championnat du monde l’année dernière.

En bref

Hamilton en « pause » des réseaux sociaux pendant la morte-saisonNicolas Hamilton, qui participe au championnat britannique des voitures de tourisme, a discuté de l’absence de son frère Lewis des réseaux sociaux tout en diffusant sur sa chaîne Twitch.

« Je pense qu’il fait juste une petite pause sur les réseaux sociaux », a expliqué Hamilton. « Ce dont je ne le blâme pas. Les réseaux sociaux peuvent être un endroit très toxique.

Le couple passait du temps avec sa famille, a-t-il ajouté. « Il est cool cependant, il va bien. Il regarde les enfants skier en ce moment.

Ferrari junior Bearman signe avec Prema pour la FIA F3

Oliver Bearman, membre de la Ferrari Driver Academy, passera de la Formule 4, dans laquelle il a remporté les titres allemand et italien cette année, à la Formule 3 FIA avec Prema pour la saison 2022.

Bearman, 16 ans, a testé pour Prema lors des tests d’après-saison de F3 à Valence et a suffisamment impressionné l’équipe pour prendre un siège de course. « Les résultats qu’il a obtenus cette année parlent d’eux-mêmes et nous l’avons évidemment observé comme un rival », a déclaré le directeur de l’équipe, Rene Rosin.

« Le pas pour lui sera énorme et particulièrement difficile, avec beaucoup à apprendre, mais nous ferons tout notre possible pour l’aider à maximiser son potentiel et à être compétitif dès le départ. »

Steiner : Haas ne cherche pas de pilote de réserve supplémentaire en 2022

Günther Steiner a déclaré que Haas ne cherchait pas à modifier sa liste de pilotes de réserve pour 2022, malgré les tests de Robert Shwartzman en post-saison à Abou Dhabi.

« Pour le moment, nous n’avons pas l’intention d’avoir un autre pilote de réserve », a déclaré Steiner. « Je ne sais pas encore ce que Pietro [Fittipaldi]va courir l’année prochaine, s’il court du tout. Je ne le sais pas encore et nous devons attendre celui-là pour voir si nous avons besoin de quelqu’un.

Les équipes devront faire courir un pilote junior dans un nombre limité de sessions l’année prochaine, mais Steiner a admis « nous ne sommes pas si loin de voir ce que nous faisons » pour répondre à cette exigence.

Récupération de Ferrari 2021 en raison d’avoir « beaucoup grandi en équipe »

Après que Ferrari s’est remis d’une campagne désastreuse en 2020 pour terminer troisième du championnat des constructeurs cette année, Charles Leclerc a déclaré que l’équipe avait nettement amélioré son opérationnalité au cours des 12 derniers mois.

« Nous avons optimisé la stratégie d’exploitation des voies et juste une façon d’essayer [to] maximiser notre forfait », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons fait un excellent travail à ce sujet l’année dernière.

« Bien sûr, [there’s] encore beaucoup de travail sur le package global de la voiture. Mais en équipe, nous travaillons bien. Nous savons quelles sont nos faiblesses et nous y travaillons, nous avons certainement beaucoup grandi en tant qu’équipe au cours de la dernière année.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Bonne fête!

Joyeux anniversaire à Jsc, John Graham et Dynamite Clock !

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article . avec votre réseau :