Round-up .: Hamilton’s 100 remporte un “énorme exploit”

Dans le tour d’horizon : Sebastian Vettel a fait l’éloge de l’exploit de Lewis Hamilton après que le pilote Mercedes a remporté sa 100e victoire.

Vettel fait l’éloge des cent victoires de HamiltonVettel, le troisième pilote de F1 le plus titré en termes de victoires avec 53, a rendu hommage à Hamilton qui a atteint un siècle de victoires le week-end dernier.

“Je pense que ça allait arriver.” a déclaré Vettel à la demande de .. « C’est une grande réussite et je suis très heureux pour lui. Je pense qu’il le mérite.

Le pilote Aston Martin, dont la plus récente victoire remonte au Grand Prix de Singapour 2019, a terminé 12e dimanche. “Je ne sais pas comment il a piloté aujourd’hui, mais je suppose qu’il a fait une bonne course”, a-t-il ajouté.

Brawn prédit 120 victoires pour Hamilton

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, s’attend à ce que Hamilton continue de gagner tant qu’il restera dans le sport. Le pilote Mercedes a signé une prolongation de contrat de deux ans plus tôt cette saison.

« Qui sait où ça va finir. Tyre appelle « clairement une erreur » – Ocon

Esteban Ocon a expliqué sa décision de rester sur des pneus slicks alors que la pluie tombait dans les derniers tours du Grand Prix de Russie, affirmant que lui et Alpine s’attendaient à ce que les conditions s’améliorent.

« Nous y avons pensé, c’était aussi un pari risqué de rester sur la bonne voie comme nous l’avons fait », a-t-il déclaré. « Il était censé pleuvoir comme lors des deux premiers tours.

« Pour le premier tour, les conditions étaient similaires. Et puis il devait y avoir une petite pause sous la pluie, mais en fait il a plu davantage. C’était donc clairement une erreur de notre part également.

« Cela n’a donc pas été la course la plus fluide en termes de rythme et de décision. En quali également, nous n’avons pas optimisé les choses au mieux. Il y a donc plein de choses que nous pouvons revoir pour faire mieux dans les prochaines.

Rencontrez Ben Michell, une nouvelle voix sur les ondes radio de l’équipe #F1. 🎙️ Brad Joyce ayant été promu Head of Trackside Engineering, Ben est passé de Senior Performance Engineer à @lance_stroll’s Race Engineer. Une nouvelle étape dans l’évolution de notre équipe. pic.twitter.com/YZldMYisBV – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 27 septembre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Ricardo Zonta remportait l’avant-dernière manche de la saison de Formule 3000 au Mugello. Il a été suivi à la maison par Jorg Muller et Kenny Brack, qui sont entrés dans la course finale séparés par trois points.

