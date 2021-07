. Round-up: «Il faut apprendre» de la pandémie

in

Dans le tour d’horizon: Lewis Hamilton a de nouveau partagé son amour pour la planète lors de la conférence de presse de jeudi au Grand Prix d’Autriche, tandis que Yuki Tsunoda a parlé du soutien que son équipe lui apporte et que les backmarkers ont été interrogés sur leurs plans 2022.

En bref

Hamilton veut des changements positifs pour l’humanité après la pandémie Lewis Hamilton dit que le monde ayant « plus de temps pour réfléchir » au cours des 12 derniers mois pendant la pandémie de COVID-19 signifie qu’il doit « y avoir des apprentissages » qui peuvent être appliqués.

Le paddock de Formule 1 a en fait couru ou testé 26 des 52 dernières semaines, et se lance actuellement dans le calendrier de championnat le plus chargé de tous les temps avec 23 grands prix programmés. Cependant, loin des pistes de course, la vie à la maison des pilotes est soumise aux mêmes restrictions que celle de tout le monde.

“Je pense que c’est quelque chose qui nous a naturellement donné à tous plus de temps pour réfléchir depuis que nous sommes isolés”, a déclaré Hamilton avant le Grand Prix d’Autriche, l’événement qui a lancé la saison 2020 retardée il y a un an.

«Vous avez eu la discussion sociale et raciale sur laquelle les gens ont également eu le temps de se concentrer. Je pense donc qu’il y a eu beaucoup de points positifs à retenir de cette période et j’espère juste que nous avons appris, et que l’humanité a appris de cette expérience. Il doit y avoir des leçons à en tirer, car sinon, nous retournons simplement là où nous étions auparavant.

«Je ne sais pas si cela va nécessairement être positif pour le monde, mais je pense vraiment qu’il y a beaucoup de points positifs. Et pour moi personnellement, c’est comme ça que je gère le temps. Il s’agit d’être présent. Il s’agit de s’assurer que vous maximisez dans la journée plutôt que de penser trop loin.

Tsunoda obtient l’aide de Perez

Tsunoda était de retour dans les points le week-end dernier Le récent revirement de forme de Yuki Tsunoda, avec deux points au cours des trois dernières courses, a plu à Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri, et vient après que son compatriote pilote Red Sergio Perez l’ait encouragé après une période difficile au début de sa saison recrue.

“Sergio me donne beaucoup de conseils, surtout comme après la France, aussi Monaco”, a révélé Tsunoda. “Il m’a fait savoir qu’après avoir passé un très mauvais week-end, il m’a envoyé des conseils et aussi des mots positifs à mon égard, ce qui me rend plus motivé.”

Après sa 10e place au Grand Prix de Styrie, il vise déjà plus haut dans l’ordre « sur Ferrari ».

Les accords 2022 ne sont pas encore en discussion à l’arrière de la grille

Schumacher pourrait-il se retrouver dans une Alfa Romeo l’année prochaine ? Mick Schumacher et Nicholas Latifi, actuellement 18e et 20e au classement du championnat et sans préciser leurs noms, ont déclaré que leurs plans 2022 n’étaient pas encore en discussion avec leurs équipes.

Ferrari junior Schumacher a rejoint Haas pour 2021 dans le cadre d’un accord pluriannuel, entrant en F1 en tant que champion en titre de Formule 2. On lui a demandé au GP d’Autriche si ce contrat l’empêchait de rejoindre l’autre équipe cliente de Ferrari, Alfa Romeo, pour la saison prochaine.

“Je me concentre vraiment sur ici, maintenant”, a déclaré Schumacher. “Évidemment, ce qui se passe l’année prochaine est quelque chose dont nous devrons parler dans peut-être quelques semaines.”

Latifi en est à sa deuxième saison en F1 avec Williams, et également sur un contrat pluriannuel. Cependant, il est également question de savoir s’il reste dans l’équipe pour 2022.

“Pour le moment, je n’ai pas vraiment réfléchi à l’avenir”, a-t-il déclaré.

« Nous sommes encore très, très tôt dans la saison. Et je suppose que c’est la réponse générique, mais c’est la vérité pour moi. Évidemment, j’adorerais rester dans l’équipe l’année prochaine, c’est mon but et mon objectif.

Le géant de la série junior Prema sous une nouvelle structure de propriété

Lance Stroll a remporté le titre de F3 en 2016 avec l’équipe dominante de Prema.L’équipe dominante de Formule 2 et de Formule 3, Prema a rejoint son rival de Formule 4 Iron Lynx sous un nouveau propriétaire, la société suisse DC Racing Solutions, après plusieurs années avec le président d’Aston Martin F1 Lawrence Stroll. comme l’un de leurs investisseurs.

L’implication de Stroll dans l’équipe s’est produite alors que son fils courait pour Prema en F4 et FIA European F3 sur son chemin vers la F1, et il le resta une fois que Lance avait atteint le plus haut niveau de la monoplace avec Williams.

Pendant ce temps, Iron Lynx a principalement concouru dans des voitures de sport et aligne cette année le pilote de réserve Alfa Romeo Callum Ilott dans une Ferrari, mais au cours des dernières années, a étendu sa présence en F4 avec sa marque Iron Dames axée sur les femmes qui comprend la junior Ferrari Maya Weug. pour 2021.

Pour l’instant, il n’y aura “aucun changement dans les opérations de l’une ou l’autre équipe”, et d’autres annonces concernant le rapprochement sont attendues à la fin de l’année.

Ryan Norman « honoré » de rejoindre Grosjean à Dale Coyne

L’ancien pilote Indy Lights Ryan Norman fera ses débuts en IndyCar à Mid-Ohio ce week-end, en tant que coéquipier de Romain Grosjean à Dale Coyne avec Rick Ware Racing lors de sa toute première course.

Après avoir remporté le championnat 2016 en Atlantique, la même série que Gilles Villeneuve et Michael Andretti ont remportée, Norman a passé trois saisons en Indy Lights et a remporté deux victoires. Il est ensuite passé aux voitures de tourisme l’année dernière et a remporté le titre du IMSA Pilot Challenge.

“Mon objectif tout au long de ma carrière de pilote a été de devenir pilote d’IndyCar”, a déclaré Norman. “Tant d’années de travail acharné et de sacrifices ont finalement porté leurs fruits, et je tiens à remercier Dale Coyne de m’avoir donné une chance de montrer ce que je peux faire dans la série.

« C’est un honneur de pouvoir conduire pour DCR. Ils ont montré au fil des ans qu’ils ont créé un excellent programme de compétition, et j’ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble.

Norman a testé à Mid-Ohio cette semaine avec Grosjean, et est le deuxième pilote à piloter la voiture n°52 de Dale Coyne cette année après le pilote NASCAR Cody Ware, qui a terminé 19e lors de ses débuts il y a deux semaines à Road America.