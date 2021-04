. Round-up: Imola impitoyable “ comment les pistes devraient être ”

Dans le tour d’horizon: Kimi Raikkonen dit qu’il apprécie le défi de circuits de F1 plus punitifs comme Imola.

En bref

Raikkonen a apprécié le défi d’Imola Le Grand Prix du week-end dernier a vu des drapeaux rouges pendant les qualifications et la course alors que les pilotes ont été surpris par les limites étroites d’Imola et les barrières serrées. Raikkonen a déclaré qu’il appréciait le défi présenté par Imola.

«C’est un peu impitoyable», a déclaré le pilote Alfa Romeo en réponse à une question de ., «et je pense que c’est ainsi que les pistes devraient être et c’est ainsi qu’elles étaient.

«C’est pourquoi, évidemment, des pistes comme celle-ci, vous voyez un peu plus de drapeaux rouges et les choses vont mal. Mais cela fait partie de la course.

Citations: Dieter Rencken

Lundgaard mène le premier jour du test F2

Le pilote junior alpin Christian Lundgaard a dirigé la première journée d’essais de Formule 2 sur le Circuit de Catalunya. Le pilote ART a réalisé un meilleur temps de 1’29.594 et a également été le plus rapide dans l’après-midi, alors que la piste était légèrement plus lente. Felipe Drugovich de Virtuosi a terminé deuxième, suivi de Juri Vips pour Hitech.

La séance du matin a été interrompue par trois drapeaux rouges. Jehan Daruvala (Carlin) et Oscar Piastri (Prema) se sont tous deux arrêtés, tandis que Gianluca Petecof a fait un tour dans son Campos. Des erreurs de pilotes ont également arrêté deux fois la séance de l’après-midi: Lirim Zendeli (MP) et Roy Nissany (DAMS) ont chacun pris contact avec les barrières.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Nous y voilà! Mon père et moi allons courir dans la même équipe au Mans cette année en LMP2. C’est quelque chose que nous essayons de faire depuis des années et c’est vraiment un rêve devenu réalité. pic.twitter.com/CfV8YYfs43 – Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 23 avril 2021

En ce jour en F1

Ce jour-là de 1983, une ancienne course de F1 et plusieurs vainqueurs des 24 Heures de Daytona, Rolf Stommelen, est décédé dans un accident à Riverside.

