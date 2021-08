. Round-up: j’aurais insisté pour que le départ du GP de Belgique ait lieu

Dans le tour d’horizon: l’ancien PDG de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a déclaré qu’il aurait insisté pour que le Grand Prix de Belgique ait lieu.

En bref

La F1 “a manqué de courage” sur Spa – EcclestoneF1 a couru quatre tours derrière la voiture de sécurité dimanche et a déclaré un résultat basé sur un seul tour de course. Cependant, Ecclestone a déclaré au Telegraph dans une interview qu’il aurait ordonné que la course commence dans l’heure suivant l’heure de départ initiale.

« J’aurais dit aux équipes et aux pilotes à 15h : ‘Il pleut, nous sommes prêts à retarder une heure et espérons que le temps va changer. Mais quoi qu’il arrive, la course commencera à 16h et ensuite c’est à vous de participer ou non’ », a-t-il déclaré au journal.

La question de savoir s’il fallait démarrer ou non aurait dû être laissée aux mains des pilotes, a-t-il insisté. « S’ils voulaient prendre un risque pour obtenir des points, c’était à eux de décider. Si vous vouliez vous accrocher et faire beaucoup plus de tours pour vous assurer de gagner la course, c’est ce que vous auriez pu faire.

“Si nous étions dans l’armée et qu’on nous avait dit que nous devions aller en Afghanistan, nous aurions peut-être dit:” Bon sang, ça ne semble pas sûr, mais nous devons y aller, nous n’avons pas le choix “, ” il ajouta.

La star du kart Mercedes passe aux voitures

Andrea Kimi Antonelli, le multiple champion de karting soutenu par Mercedes, fera ses débuts en course automobile dans le championnat italien de Formule 4 au Red Bull Ring le 11 septembre. Antonelli, qui a eu 15 ans mercredi, conduira pour Prema lors de la rencontre à trois reprises.

15 cas de Covid à Spa

La FIA a confirmé que 6 449 tests Covid-19 avaient été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel lors du Grand Prix de Belgique au cours d’une période d’une semaine jusqu’à dimanche inclus, dont 15 se sont révélés positifs.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Selon une source de la série, on m’a dit qu’un contrat entre Romain Grosjean et Andretti Autosport était proche, mais pas encore finalisé. Cela ne veut pas dire que cela ne se concrétisera pas, mais l’accord n’est pas encore conclu entre les deux parties. – Nathan Brown (@By_NathanBrown) 30 août 2021

Mick aujourd’hui à Kerpen pic.twitter.com/IyhJPdhwDE – Jens Munser Designs (@JMD_helmets) 30 août 2021

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, Bobby Rahal a remporté la manche CART Indycar à Mid-Ohio tandis que le leader du championnat Mario Andretti a pris sa retraite après seulement 13 tours.

