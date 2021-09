. Round-up: “Je déteste les courses sur grille inversée”

in

Dans le tour d’horizon : le quadruple champion du monde Alain Prost a déclaré qu’il cesserait de regarder la Formule 1 si la série introduisait des courses sur grille inversée.

En bref

“Je déteste les courses sur grille inversée” – ProstProst a déclaré qu’il soutenait la décision de la F1 d’expérimenter le format de course de qualification pour le sprint, mais il a vivement critiqué les récentes suggestions que des courses à grille inversée pourraient être introduites l’année prochaine.

“Je suis très heureux de tester les choses si c’est possible”, a déclaré Prost sur le site Web d’Alpine. «Mais vous devez comprendre pourquoi vous voulez prendre ces décisions, quelle en est la raison.

« La Formule 1 doit rester une sorte de tradition[al], c’est-à-dire la technologie et le summum du sport automobile. Nous devons comprendre que la meilleure équipe doit gagner parce que c’est la meilleure, parce que c’est l’esprit et le but de la Formule 1.

« Par exemple la grille inversée, je déteste ça. Je déteste ça. S’ils introduisaient la grille inversée en Formule 1, je pense que je quitterais le sport parce que je pense que c’est le pire que vous puissiez faire pour l’idée de la Formule 1. Je préfère avoir la domination d’une équipe parce qu’ils ont fait le meilleur travail plutôt que d’avoir ça. Mais je suis ouvert. Je suis très traditionaliste.

Le 51 fois vainqueur du Grand Prix a déclaré qu’il avait accepté les changements passés dans le sport, tels que l’augmentation du nombre de points attribués pour les victoires. « Je n’étais pas très content car c’est très difficile de comparer avec ce que nous avions dans le passé.

« Mais d’un autre côté, je me souviens qu’en 1982, nous avons tous terminé environ cinq courses dans l’année et la fiabilité était si mauvaise. Nous avons maintenant une fiabilité fantastique. Donc, si vous n’avez que les six premières voitures qui obtiennent des points, il peut arriver que certaines équipes n’aient jamais de points, donc vous devez également vous ajuster d’une certaine manière.

Ferrari pousse toujours pour les courses en grille inversée

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, est l’un de ceux qui poussent le plus pour l’introduction des courses sur grille inversée. Il a décrit l’essai du format de qualification pour le sprint comme «une expérience positive» dans l’ensemble avec une marge d’amélioration claire.

“Si vous regardez la vue de toute la semaine, évidemment pas un seul jour, mais comme dans l’ensemble en termes de week-end ayant déjà de l’action vendredi, je pense que c’est positif. Donc dans l’ensemble, je pense que nous devrions le juger positivement.

« Comment pouvons-nous l’améliorer ? Evidemment il y a quelques idées, comme la grille inversée. Sinon, c’est l’un des problèmes qu’il y aura d’autres discussions ou idées qui pourraient surgir par le biais de la Commission F1 avec la F1 et la FIA et d’autres chefs d’équipe. Je suis donc totalement ouvert d’esprit.

«Je pense que ce dont nous avons besoin, c’est de considérer honnêtement cela comme une expérience globalement positive jusqu’à présent qui peut encore être améliorée. Voyons quelles peuvent être les meilleures idées par rapport à celle que j’ai suggérée.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Grosjean a dû sortir pour un rappel parce que la foule scandait « Grosjean ! Grosjean ! et en le prononçant correctement pic.twitter.com/uspbAb1JaB – Jenna Fryer (@JennaFryer) 19 septembre 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Rick Mears remportait le championnat CART Indycar lors de la deuxième visite de la série au Michigan de la saison

Bulletin

Obtenez le meilleur de notre couverture du sport automobile après chaque course de F1 dans votre boîte de réception – inscrivez-vous à la newsletter gratuite par e-mail de . :

Partagez cet article de . avec votre réseau :