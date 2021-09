. Round-up: je n’ai jamais douté de Gasly mais il en a surpris les autres

Au sommaire : Franz Tost, directeur de l’équipe AlphaTauri, se dit toujours convaincu par le talent de Pierre Gasly, dont le maintien dans l’équipe a été annoncé hier.

En bref

Gasly « surprend les autres » – Tost

Gasly est revenu à AlphaTauri – auparavant connu sous le nom de Toro Rosso – à la mi-2019 après une demi-saison infructueuse chez Red Bull. Depuis, il a marqué des podiums et une victoire, à Monza l’an dernier. Tost pense qu’il mérite d’être considéré parmi les meilleurs talents de la F1.

“J’ai toujours été convaincu de lui”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’il surprend d’autres personnes. Et pour moi, Pierre fait actuellement partie des meilleurs pilotes de Formule 1. »

Lors de la course du week-end dernier, Gasly a mené le milieu de terrain à domicile, terminant quatrième derrière Max Verstappen et les pilotes Mercedes, dans ce que Tost a décrit comme une « course fantastique ».

“Il avait tout sous contrôle à 100% parce que ce n’était pas si facile. Il a dû faire beaucoup de gestion des pneus et c’était l’une des courses les plus mesurées de Pierre qu’il ait montré jusqu’à présent. Je ne peux vraiment que dire bravo, félicitations, car c’était une performance fantastique qu’il a montrée.

“Nous ne devons pas oublier que nous l’avons appelé au tour 27 parce que les pneus gauches ont un peu cédé et qu’il a ensuite dû dépasser Alonso, c’était une très, très bonne manœuvre, puis il a tout géré de manière vraiment très professionnelle et mesurée. pour ramener la quatrième place à la maison.

Perez espère que la deuxième épreuve de qualification pour le sprint se passera mieux

Sergio Perez vise une meilleure performance dans la course de qualification de sprint de ce week-end qu’il ne l’a fait à Silverstone, où il s’est écrasé et a dû commencer le grand prix par l’arrière.

“J’espère un week-end meilleur et plus direct avec le format de rythme de sprint”, a déclaré le pilote Red Bull. « La dernière course que nous avons essayée était à Silverstone et j’ai fait une erreur qui a gâché notre week-end. Cela ne s’est pas passé comme prévu, alors j’ai hâte de recommencer et de voir comment celui-ci se déroulera.

Lancement du nouveau championnat GB4 l’année prochaine

Un nouveau championnat monoplace d’entrée de gamme baptisé GB4 sera lancé en Grande-Bretagne l’année prochaine par la société MotorSport Vision de Jonathan Palmer. Au total, 21 courses auront lieu sur sept événements et les voitures devraient coûter 30 000 £ chacune. Le champion recevra un fonds de 50 000 £ pour un entraînement en GB3, la série connue jusqu’à récemment et la Formule 3 britannique.

Comment Netflix a fait en sorte que les Américains se soucient du sport le plus européen (The Atlantic)

“Netflix est opposé à la publication de chiffres d’audience, mais un porte-parole m’a dit que la troisième saison était la plus populaire de l’émission à ce jour ; c’était aussi la septième série la plus regardée de la plate-forme en mars. Les preuves indirectes de son influence abondent : ESPN, qui diffuse événements du Grand Prix aux États-Unis, indique que les cotes de course ont augmenté de 50 % par rapport à 2020.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 25 ans aujourd’hui, Alex Zanardi a effectué une passe étonnante dans le dernier tour sur Bryan Herta au tire-bouchon de Laguna Seca pour remporter la finale de la saison CART Indycar. Pas de problème de « limites de piste » à l’époque…

