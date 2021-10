. Round-up: j’espère vraiment que nous en avons fini avec les pénalités de moteur pour le moment

Au tour d’horizon : Valtteri Bottas espère que sa troisième pénalité pour un changement de partie du groupe motopropulseur en quatre courses sera sa dernière.

En bref

Bottas espère la fin des pénalitésAyant pris sa troisième pénalité pour avoir dépassé son allocation de pièces de moteur au Grand Prix des États-Unis, Bottas espère avoir suffisamment d’exemples de travail pour terminer les cinq dernières courses sans autres pertes de grille.

« J’espère vraiment que nous avons terminé pour l’instant », a-t-il déclaré après la course de dimanche. « Je pense que les deux moteurs sont bons dans mon pool de moteurs, ils semblent aller bien. Nous n’avons détecté aucun problème avec eux.

« Alors je croise les doigts pour que je puisse aller jusqu’au bout maintenant sans pénalités car les prochaines courses avec une bataille serrée pour le championnat, même si vous revenez [through the field] plus tard, cela compromet vraiment la course.

Bottas a commencé neuvième et a terminé sixième après avoir écopé d’une pénalité de cinq places au Circuit des Amériques le week-end dernier.

« C’était difficile comme je m’y attendais », a-t-il déclaré à propos de la course. « Ce qui a rendu les choses plus délicates, c’est que dans le premier relais, j’étais derrière l’AlphaTauri et je n’ai pas pu passer, donc j’ai évidemment perdu pas mal de temps. Malheureusement, il n’y a eu aucune aide de Safety Cars. J’ai fait des progrès, mais lentement.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Cher @F1, il est inutile d’amener des célébrités aux courses et ensuite elles ne donnent aucune interview à Martn Brundle et Sky. S’ils veulent de l’intimité, ils peuvent aussi bien rester à la maison. Merci à l’acteur Ben Stiller d’ignorer cette attitude de « je ne donne pas d’interviews » – Mathias Brunner (@Mathiasbrunner6) 24 octobre 2021

Je me suis déjà senti sous pression sur la grille, mais par des gens appelés Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet, etc. Les gardes du corps qui visitent la grille pour la première fois ne me dérangent pas, tout le monde a un travail à faire, mais ils pourraient peut-être apprendre les bonnes manières et le respect sur notre patch 🤔 – Martin Brundle (@MBrundleF1) 25 octobre 2021

Salut, je voulais juste vous faire savoir que je vais bien. Merci pour tout le soutien. Parfois, nous sous-estimons notre santé mentale. Je souffre d’anxiété depuis longtemps et elle m’a suivi tout au long de cette saison. & hier, j’ai senti que je devais mettre ma santé en priorité. pic.twitter.com/k9BIIox6IN – Marta García (@martaracing) 25 octobre 2021

En ce jour dans le sport automobile

Alain Prost a récupéré le championnat du monde dans un point culminant époustouflant de la saison 1986

