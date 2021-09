. Round-up: la banque de Zandvoort conviendra plus à Red Bull qu’à Mercedes

Dans le résumé: Valtteri Bottas dit que la cambrure des virages à grande vitesse et inclinés de Zandvoort conviendra à Red Bull.

Bottas : Zandvoort « une bonne piste pour Red Bull » Bottas pense que la voiture Red Bull a un meilleur équilibre dans les virages cambrés et conviendra donc aux virages 3 et 14 révisés à Zandvoort.

“Je pense que c’est une très bonne piste pour Red Bull, sans aucun doute”, a déclaré Bottas. « Leur voiture est toujours bonne quand il y a des carrossages, des faux carrossages et on a l’impression que la voiture est peut-être un peu plus stable dans ce genre de virages.

« Mais nous allons le découvrir. Sur papier [it’s] tout pour jouer et nous allons nous battre pour la victoire.

Steiner : les changements de calendrier seront des annulations et non des déplacements, maintenant

La F1 a l’intention de revenir à Istanbul Park en Turquie Le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, ne pense pas qu’il reste de la flexibilité dans le calendrier F1 et tout autre problème entraînera des annulations de course.

“S’il y a [are] changements, je pense qu’il y aura plus d’annulations et plus aucun changement parce que nous manquons juste de week-ends pour le moment, il n’y a plus grand-chose que vous puissiez faire », a-t-il déclaré.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, reste impatient de voir le calendrier tel qu’il est, a déclaré Steiner : « Si quelque chose se passe, en fonction toujours du Corona, pour le moment FOM et Stefano, ils font tout leur possible pour que ce calendrier se termine comme il est. maintenant.

“Mais tu ne sais jamais. Comme nous l’avons vu le week-end dernier, nous n’avons pas le contrôle de la nature. Donc, si la pandémie frappe fort dans l’un des pays où nous allons, je pense que la seule option est d’annuler l’événement.

“Je ne pense pas que ce soit une grande option pour le changer à un autre endroit parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de temps si vous pensez dans un peu plus de trois mois que la saison est terminée.”

Visser autorisé à participer à la manche de la série W à domicile

Les deux pilotes qui ont été hospitalisés à la suite de l’accident dramatique lors des qualifications de la W Series le week-end dernier à Spa ont été autorisés à participer à la manche du championnat à Zandvoort.

Beitske Visser s’est décrite comme “un peu endolori” avant sa course à domicile ce week-end. “Mais je suis ravi d’être de retour en course.”

“[It’s] vraiment cool de voir autant de fans néerlandais ici », a-t-elle ajouté. « Cela fait longtemps que la F1 n’a pas été en Hollande, donc j’attends beaucoup de monde ici ce week-end. J’espère donc que cela me donnera un peu de motivation.

Max Günther a signé chez Nissan e.Dams

Max Günther a comblé le poste vacant d’Oliver Rowland au sein de l’équipe Nissan e.Dams Formula E. Günther, triple vainqueur de la course, faisait partie de l’équipe BMW Andretti depuis deux ans, mais s’en est séparé après la sortie de BMW du sport à la fin de la saison dernière.

Günther sera le partenaire de Sébastien Buemi. “Cela me rend très fier de faire partie de la famille Nissan e.dams”, a déclaré Günther. “L’équipe a de grandes ambitions en Formule E et je suis plein de motivation pour contribuer à la réussite de ce projet.”

Lors de la rédaction de cette lettre à la FIA en 2000, nous semblions avoir une assez bonne idée de la façon dont les choses allaient prendre forme dans les années à venir ! Merci pour toute la joie que vous nous avez apportée, #KimiRaikkonen #F1 #FIA #archivetreasures pic.twitter.com/47CQg2Ol2S – Kai Tarkiainen (@KaiTarkiainen) 2 septembre 2021

Ce doit être le pire cauchemar de Kimi #Raikkonen. Il préférait de loin s’éloigner à la dernière course et ne jamais revenir. Maintenant, il fait face à une demi-saison de comment ça se passe pour durer ceci, durer cela, mieux ceci, mieux cela, des regrets? Cauchemar encore et encore. Oh oui… et quel est votre meilleur message radio ? – Byron Young (@byronf1) 2 septembre 2021

