. Round-up: la F1 ne ressemblera pas à une “série de spécifications” en 2022

Dans le résumé : le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, écarte les inquiétudes selon lesquelles les réglementations 2022 de la F1 en feront davantage une série “spécifique”.

En bref

Steiner : la réglementation 2022 n’est pas trop restrictive pour les concepteursMalgré les inquiétudes selon lesquelles un exemple de châssis présenté en 2022 suggéré que la F1 ressemblera à une conception de voiture de spécification l’année prochaine, le patron de Haas, Steiner, a déclaré qu’il n’y aurait rien de tel que la similitude entre les voitures de l’année prochaine comme cela a été suggéré.

“Beaucoup d’interprétations c’est comme ‘ouais c’est une voiture spéciale’ [but] il y a encore beaucoup de place pour le développement », a déclaré le patron de Haas.

« Les espaces où l’on peut se développer, ils sont plus petits, mais ils restent libres. Ce n’est pas comme un IndyCar, qui est spec, vous ne pouvez rien faire. Vous avez encore de la place pour faire des choses.

«Ce sera moins visible, pour être honnête, lorsque les gens feront des choses différentes parce que le diable est dans les détails. En ce moment, par exemple, si vous prenez juste les planches de barge derrière les roues avant, il se passe tellement de choses là-bas en pièces et en morceaux. Ils sont partis [in 2022] et vous ne les voyez pas.

« Mais il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire pour que le diffuseur fonctionne, de ce côté-là. Ils sont donc différents. Je ne la comparerais pas à une IndyCar parce que c’est évidemment une voiture spéciale, une voiture de Formule 2 est une voiture spéciale.

« Une voiture de Formule 1, il y a beaucoup de travail et de domaines sur lesquels vous pouvez travailler encore dans le nouveau règlement. Ce que vous avez vu était le principe d’une voiture, à quoi ressemblera la base, mais les voitures seront assez développées. Quand quelques centaines d’ingénieurs dans chaque équipe y travaillent, ils trouvent des endroits s’ils ont l’opportunité de faire quelque chose de différent. Ce sera donc toujours aussi très compétitif techniquement. »

Personne ne savait qui j’étais l’année dernière – Dennis

Jake Dennis a exprimé sa gratitude au constructeur sortant de Formule E BMW et à l’équipe Andretti pour avoir tenté sa chance en début de saison.

Le pilote du simulateur Red Bull est entré en Formule E en tant que recrue au début de la saison, remplaçant Alexander Sims dans l’équipe. N’ayant pas couru en monoplace depuis un passage en Formule 3 en 2017, il est devenu le seul rookie de l’histoire de la Formule E à remporter deux victoires lors de sa première saison et a terminé troisième au classement du championnat, ayant semblé prêt à remporter le titre avant un frein. échec dans la course finale.

Il a déclaré que BMW “avait tenté sa chance” en le signant, plutôt que d’opter pour un pilote de Formule E chevronné. “Je pense qu’à cette époque l’année dernière, aucune des équipes de Formule E ne savait même qui j’étais”, a déclaré Dennis. “Évidemment, je pilotais des voitures de sport à un niveau élevé, je me débrouillais bien et je remercie massivement BMW d’avoir saisi cette chance, ils avaient tellement d’autres pilotes qu’ils auraient pu prendre et emprunter la voie sûre, mais évidemment ils ont saisi cette chance.

“Pour moi, être assis ici même dans la course au titre, avant cette dernière course, est un témoignage de la saison que nous avons eue, la voiture BMWi Andretti a bien fonctionné toute l’année et c’est dommage, la façon dont elle s’est terminée mais néanmoins à terminer troisième au championnat du monde en tant que rookie est quelque chose de spécial et nous pouvons en profiter.

Dennis a re-signé pour Andretti la saison prochaine, qui continuera avec son groupe motopropulseur BMW actuel malgré le départ de l’équipe d’usine.