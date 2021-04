. Round up: la F1 n’introduira pas de week-end de GP de deux jours

En résumé: le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a rejeté l’idée de week-ends de course de deux jours, laissant potentiellement la place à un nouveau format de course de sprint.

En bref

La saison dernière, le Grand Prix d’Émilie-Romagne s’est déroulé sur deux jours seulement, sans aucun entraînement le vendredi, ce qui a permis aux équipes de disposer de plus de temps pour se mettre en place après un long voyage depuis la course du week-end précédent au Portugal.

À l’époque, il y avait eu des spéculations sur le fait que le format était en cours de test avant le passage aux week-ends de deux jours, ne fonctionnant que les samedis et dimanches. Cependant, depuis lors, la question des courses de sprint a dominé les discussions sur tout changement de format pour un week-end de grand prix.

Dans une vidéo pour la Formule 1, Domenicali a confirmé que les week-ends de deux jours n’étaient pas une option pour l’avenir, affirmant que les promoteurs n’étaient pas disposés à compromettre l’offre aux fans. «Tous les organisateurs veulent vraiment vivre une expérience complète pour les gens et pour la foule, nous devons donc respecter cela», a-t-il déclaré.

Shell exécute un quart de million de simulations pour le carburant F1 2022

Le camion de carburant F1 de Shell fonctionnera également au biocarburant renouvelable Les carburants de la Formule 1 changent pour avoir un pourcentage plus élevé de biocarburants en 2022 et le directeur du développement des carburants F1 de Shell, Benoit Poulet, a déclaré que son équipe avait effectué 250000 simulations numériques pour développer le nouveau mélange.

«Depuis 2020, les règlements de la FIA ont légèrement changé, nous sommes donc désormais limités à une seule formulation de carburant et d’huile moteur pour toute la saison, et nous ne pouvons plus introduire de développements en cours de saison.» Il a expliqué, pour souligner à quel point il est important de trouver le bon carburant avant le début de la saison 2022. «Cela rend les tests encore plus importants que les années précédentes.»

Afin de se préparer, sans pouvoir exploiter de manière exhaustive les nouveaux carburants, Poulet affirme que les simulations numériques ont été largement utilisées. «En conséquence, nous avons augmenté le nombre de simulations numériques que nous avons exécutées pour nous assurer de trouver la meilleure formulation pour prendre en charge l’unité motrice toute l’année et sur chaque circuit du calendrier. En fait, au cours des deux dernières années, nous avons utilisé une technologie numérique de pointe dans plus de 500 000 simulations de carburant, dont 250 000 ont été consacrées à l’augmentation des formulations de biocarburants en 2022. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Garder la foi clé pour couronner le week-end des montagnes russes à Rome avec la victoire, dit Vandoorne (Formule E)

“” C’était la rédemption “, a déclaré Vandoorne.” J’ai continué à croire et j’étais confiant dans la voiture. “”

La Formule 1 reviendra-t-elle à Montréal? Réponse incertaine alors que les négociations se poursuivent (CBC)

“On nous dit que parce qu’il n’y aura pas de spectateurs, il devrait y avoir une compensation de la part du gouvernement, alors que nous avons déjà beaucoup donné.”

“ Le soutien m’a laissé sans voix ”: comment Sarah Moore est revenue sur la grille de la série W (The Guardian)

“” Les pilotes de course ont encore des factures à payer, donc je fais des livraisons pour Sainsbury’s. Je suis classé comme un travailleur clé, ce qui me donne un sentiment de fierté. “

Avant-premières: Team Penske, Meyer Shank Racing, Dale Coyne Racing (IndyCar)

“S’attendre à ce que Grosjean soit un concurrent régulier du top 10 peut demander beaucoup, mais il compte briller dans certains événements. Jones pourrait surprendre en montrant le talent démontré en 2016 lorsqu’il a remporté le championnat Indy Lights.”

Tout ce que vous devez savoir pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne (McLaren)

“Il est clair que plusieurs de nos concurrents ont fait un pas en avant, même s’il est difficile d’être certain du véritable ordre de marche d’une course. Cela ne deviendra que plus clair au fil de la saison, avec des conditions différentes sur des circuits aux caractéristiques différentes.”

À Imola pour le premier Grand Prix à domicile (Ferrari)

«Le tracé actuel de la piste comporte désormais une section d’accélération à plat depuis la sortie de Rivazza 2 jusqu’à la chicane Tamburello, la Variante Bassa ayant été retirée de la section qui abrite également la seule zone DRS.

S’appuyer sur un départ solide (Alfa Romeo)

“Cela demandera un travail acharné, du dévouement et de l’engagement, sachant que nos rivaux peinent tout autant à pousser devant nous: mais le dur labeur ne doit pas nous effrayer. Comme Horace lui-même l’a également dit, ‘nil sine magno vita labore dedit mortalibus’ ne nous accorde rien sans un travail acharné. “

Williams ne permettra pas à sa confiance accrue de se transformer en arrogance (Formule 3)

“Je peux ressentir beaucoup d’améliorations là-bas et voir beaucoup d’améliorations, ce dont je suis vraiment très content. J’ai une grande confiance en moi à l’issue des tests, j’étais vraiment, vraiment content de la façon dont ils se sont déroulés, mais cela ne peut pas se transformer en arrogance. “

Alex Jacques: la voix derrière la Formule 2 (Formule 2)

“Ils sont presque arrivés au point où ils sont prêts pour la Formule 1, mais pas tout à fait. C’est comme voir un groupe avant de devenir gros, et j’ai toujours aimé ça.”

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

BMW a propulsé la Williams de Ralf Schumacher à la victoire à Imola aujourd’hui en 2001 il y a 20 ans aujourd’hui Ralf Schumacher a remporté sa première victoire en F1 à Imola. C’était aussi la première victoire de Williams pendant quatre saisons, la première de BMW depuis 15 ans et la première de Michelin depuis 17 ans.

Partagez cet article . avec votre réseau: