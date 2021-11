Dans le tour d’horizon: Lando Norris dit qu’il semble que la Formule 1 revienne à la normale après la pandémie.

En bref

Norris enthousiasmé par Austin buzzF1 avait l’impression que tout était revenu à la normale au Grand Prix des États-Unis à Austin, a déclaré Lando Norris, alors qu’une foule nombreuse regardait la course et que davantage de personnes étaient autorisées à entrer dans le paddock.

« C’était épique », a déclaré le pilote McLaren. « C’est difficile quand tu cours et que tu te concentres autant, mais le tour de piste et aussi le tour de parade que nous avons fait plus tôt dans la journée, c’est assez impressionnant de voir combien de personnes il y avait.

« Des vibrations similaires à celles de Silverstone avec le nombre de personnes présentes dans les tribunes le long des berges, etc. Et très enthousiastes aussi les fans ici.

« C’est agréable de les revoir et aussi pour eux de venir sur la piste et tout à la fin, les choses semblent beaucoup plus revenir à la normale et comment la Formule 1 devrait être maintenant avec plus d’invités, de médias et de VIP dans le paddock. Cela ressemble plus à de la Formule 1. »

L’ancien aérodynamicien de William Terzi est décédé

L’aérodynamicien Terzi a écrit des voitures Williams F1 victorieuses L’ancienne designer de Williams, Antonia Terzi, est décédée, a confirmé l’équipe. L’homme de 50 ans a été impliqué dans un accident de voiture au Royaume-Uni en début de semaine.

Terzi a accédé au poste d’aérodynamicien en chef de l’équipe entre 2003 et 2004 et a contribué à la victoire de leurs voitures à moteur BMW pilotées par Juan Pablo Montoya et Ralf Schumacher. Ils comprenaient le FW26 accrocheur et «au nez de morse», qui avait remporté la victoire la plus récente de l’équipe jusqu’à la victoire choc de Pastor Maldonado au Grand Prix d’Espagne 2012.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de notre ancienne collègue et aérodynamicienne en chef, Antonia Terzi », a déclaré l’équipe. « Nos pensées vont aux amis et à la famille d’Antonia en ces moments difficiles. »

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Martin Samuel interviewe Wolff (The Daily Mail)

« Que s’est-il passé à Monza ? Verstappen a éliminé Lewis parce qu’il était sur le point de dépasser et il était plus rapide. Et c’est tout à fait compréhensible. Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez disparaître parce que l’autre gars vous dépasse, quel outil en avez-vous autre que celui qui s’assure qu’il ne peut pas dépasser ? On l’a vu avec Schumacher et Villeneuve, on l’a vu avec Senna et Prost deux fois. »

Der Plan für die Testfahrten (Auto Motor und Sport – Allemand)

La F1 envisage de ne pas diffuser la première séance d’essais de pré-saison l’année prochaine.

Aperçu du GP de Mexico (Haas)

« Trois courses, c’est très dur pour tout le monde mais ça en fait partie maintenant. Si la demande est là, comme nous l’avons vu à Austin, nous devons répondre à cette demande et essayer d’offrir le spectacle aux fans. S’ils le veulent, nous avons besoin d’être là quand ils le veulent. C’est difficile, mais c’est aussi une période à laquelle on s’habitue à certains égards, et je pense que nous y reviendrons à un moment donné et ce sera normal. «

Aperçu du GP de Mexico (Williams)

« Alors que nous approchons des dernières courses de la saison, nous devons rester concentrés et tirer le meilleur parti de la FW43B à chacune des épreuves restantes, mais nous ne devons pas perdre de vue le fait qu’il s’agit d’une période très exigeante de l’année pour l’équipe itinérante, dont beaucoup ne reverront pas chez eux ou leurs familles pendant plusieurs semaines. »

Mon travail en F1 : Rachel – ingénieur en science des matériaux (Mercedes via YouTube)

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 35 ans aujourd’hui, la dernière course de l’ère originale de la Formule 2 était remportée par Kazuyoshi Hoshino à Suzuka. Nelson Piquet a fait une démonstration à Williams-Honda avant la première course de F1 sur la piste l’année suivante

