. Round-up: la pénalité de Vettel sur la grille « conforme à ce que les pilotes ont dit »

En résumé: le directeur de course de la FIA, Michael Masi, explique pourquoi Sebastian Vettel s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir suffisamment ralenti pour le double drapeau jaune, alors qu’il était en avance sur le signal en piste lorsqu’il a été donné.

Masi a expliqué comment Valtteri Bottas a réagi correctement aux doubles drapeaux jaunes, contrairement à Vettel:

Dans le cas de Sebastian, c’était un double drapeau jaune qui était affiché, pas un seul. Et c’est un point très important.

Lorsqu’un double drapeau jaune est affiché, il y a effectivement deux tests, appelons-le, dans les notes du directeur de course. La première est que le pilote devra soit interrompre ce tour et [drive] dans la voie des stands ou n’a pas établi un temps au tour significatif. Valtteri était l’autre voiture qui était là à proximité, que les stewards ont également regardée et Valtteri a interrompu ses genoux, alors que Sebastian a continué sur le sien et je pense que de mémoire était environ un centième de seconde plus lent que son temps qu’il avait réglé. .

Donc, selon tous les comptes, c’est un temps au tour significatif et donc la pénalité de grille a été imposée. En particulier pour un double drapeau jaune et c’est conforme à ce que les conducteurs ont appris l’année dernière et rappelé à nouveau lors de la réunion des pilotes de cette année, les drapeaux de sécurité seront, et en particulier les jaunes, seront surveillés et contrôlés en conséquence.