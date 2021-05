. Round-up: la performance de Perez “vraiment réunie” chez Red Bull

En résumé: le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, se dit satisfait des progrès réalisés par Sergio Perez depuis son arrivée dans l’équipe.

Horner satisfait de Perez après les trois premières courses Perez a terminé quatrième du Grand Prix du Portugal le week-end dernier, son meilleur résultat depuis son arrivée dans l’équipe au début de la saison. Horner a déclaré que la nouvelle recrue de l’équipe avait montré qu’il «y arrivait» malgré un week-end difficile.

«Cela a été vraiment difficile à cause du vent et ainsi de suite. Mais vous pouvez voir que les races se rassemblent pour lui.

«Quand il était dans l’air pur, il a réussi à dépasser Norris – qui l’a dépassé complètement hors de la piste, encore une fois une autre piste limite l’incohérence. Une fois dans l’air pur, il effectuait le même temps au tour que les leaders et réalisait à certains moments le tour le plus rapide.

«Alors je pense que ça se rassemble vraiment pour lui. Je suis content des progrès qu’il fait et ce n’est qu’avec plus de temps et d’expérience que tout se concentre pour lui.

Monaco ouvert aux fans limités pour la F1 et la FE

L’Automobile Club de Monaco a confirmé les arrangements pour qu’un nombre limité de fans assistent à la manche de Formule E de ce week-end et au Grand Prix de Formule 1 plus tard dans le mois.

Jusqu’à 6 500 personnes seront autorisées à assister à l’EPrix, avec des participants issus de «résidents, étudiants, travailleurs et clients des hôtels monégasques, ainsi que des personnes recevant des invitations directement de l’ACM», a indiqué le club.

Le Grand Prix de Monaco sera ouvert à 7 500 spectateurs sur chacun des trois jours de course des F1 et 3 000 le vendredi.

Wilson revient à Indianapolis 500

Stefan Wilson sera de retour sur l’Indianapolis 500 cette année pour la première fois depuis 2018, alors qu’il menait la course avec cinq tours à faire lorsqu’il a dû faire des stands. Le frère cadet du vainqueur de la course IndyCar Justin Wilson, tué dans un accident en 2015, conduira une sixième participation pour Andretti.

