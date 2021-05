. Round-up: L’apprentissage des drapeaux bleus prendra quelques courses

En résumé: Nikita Mazepin dit qu’il s’habitue toujours à obéir aux drapeaux bleus, après son implication dans deux incidents impliquant le leader de la course au cours des deux dernières courses.

En bref

Mazepin s’attend à apprendre bientôt l’étiquette du drapeau bleuMazépin a été pénalisé pour avoir retardé Sergio Perez lors du Grand Prix du Portugal, et le week-end dernier a fait l’objet d’une plainte au directeur de course de F1 Michael Masi par Toto Wolff de Mercedes, lorsque Lewis Hamilton est venu le chevaucher. .

Le pilote Haas a déclaré qu’il apprenait toujours à répondre aux drapeaux bleus de la F1. «J’ai eu affaire à ces drapeaux bleus à Imola pour la première fois de ma vie», a-t-il expliqué. «Auparavant, je n’avais jamais eu de drapeau bleu de manière cohérente.

«C’est donc une question d’apprendre la même chose que de conduire. Et il m’a fallu environ cinq, sept ans pour apprendre à conduire correctement et il me faudra, espérons-le, quelques week-ends de course pour apprendre les drapeaux bleus.

Explication du délai de qualification F1

Le début de la séance de qualification de F1 a été retardé de 10 minutes le week-end dernier en raison de réparations de barrières à la suite d’un crash lors de la précédente épreuve de Formule Régionale Europe sur la piste.

Le directeur de course de la FIA F1, Michael Masi, a expliqué que les dommages causés à la barrière TecPro au virage neuf par la voiture de David Vidales n’étaient pas suffisamment graves pour nécessiter des réparations avant que la course ne puisse reprendre, mais devaient être résolus avant que les voitures de Grand Prix plus rapides ne reviennent sur la piste. .

«Après avoir regardé cela sur la vidéosurveillance à l’époque et ainsi de suite, vous devez tout considérer, en particulier du point de vue que les voitures de Formule régionale sont nettement plus lentes que les voitures de F1 et de ce point de vue, il était bien de continuer», a déclaré Masi. . «Mais de toute évidence, avant le début de la session de F1, avec les dégâts qui en résultaient, je voulais s’assurer qu’elle revenait à sa pleine intégrité.»

Un cas positif de Covid à nouveau au GP d’Espagne

Un seul test positif pour Covid-19 a été enregistré parmi le personnel lors du week-end du Grand Prix d’Espagne, a confirmé la FIA et la Formule 1, sur 5 234 tests effectués. Il s’agit de la deuxième course consécutive, une seule personne a été testée positive pour le virus.

Liens

Liens d'intérêt pour les courses automobiles:

Nannini de HWA: F3 “ beaucoup plus difficile ” à courir que F2 (Formula Scout)

«Courir en F3 dans une course comme celle-ci est beaucoup plus difficile, je dirais, parce que oui, il y a une certaine dégradation des pneus, mais vous pouvez pousser presque à chaque tour et c’est ce que j’essayais de faire maintenant. En F2 à la place, vous pouvez ‘ t pousser vraiment même après le début car sinon tu n’as plus de pneus. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Aujourd’hui, en 1986, Prost a gagné pour McLaren à Monaco il y a 35 ans aujourd’hui, Alain Prost a remporté le Grand Prix de Monaco tandis que Patrick Tambay a eu la chance d’échapper à une blessure dans un roulement dramatique à Mirabeau. Elio de Angelis a commencé sa dernière course de F1, abandonnant après 31 tours avec un problème de moteur sur sa Brabham-BMW

