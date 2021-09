. Round-up: Latifi méritait de garder son siège Williams

in

Dans le tour d’horizon : George Russell dit qu’il a « beaucoup de respect » pour les progrès de son coéquipier Nicholas Latifi en F1.

En bref

Latifi devient “de plus en plus fort” – RussellRussell a félicité son coéquipier Nicholas Latifi, qui l’a devancé au début du Grand Prix d’Italie, affirmant qu’il méritait sa prolongation de contrat récemment annoncée.

“Nicky faisait un travail extraordinaire, il méritait d’être dans les points”, a déclaré Russell. «Il devient vraiment de plus en plus fort, semaine après semaine, trouvant beaucoup de confiance et il fait vraiment du bon travail.

« Il a conservé son siège au mérite absolu cette année. J’ai donc beaucoup de respect pour la façon dont il travaille et comment il mène ses affaires, essayant de s’améliorer. Et comme je l’ai dit, il fait vraiment du très bon travail.

Stroll averti par les stewards pour avoir ignoré les drapeaux jaunes

Stroll a évité une pénalité de drapeau jauneLance Stroll a reçu un avertissement formel pour un incident lors du Grand Prix d’Italie où il n’a pas suffisamment ralenti sous les drapeaux jaunes.

Alors qu’ignorer les drapeaux jaunes a tendance à entraîner une pénalité automatique, les commissaires sportifs ont fait preuve de clémence envers Stroll, reconnaissant que les drapeaux n’étaient pas faciles à voir.

“Bien que le système de signalisation ne montrait pas de jaunes, les commissaires montraient des drapeaux jaunes de l’entrée du virage huit à la sortie du virage 10”, ont-ils expliqué.

“Il y avait un point de drapeau qui n’était pas facilement visible pour les pilotes qui montrait un double jaune, mais c’était parallèle à un point de drapeau facilement visible qui montrait un seul jaune.

« Les commissaires sportifs ont pu déterminer que le conducteur avait ralenti comme l’exige le règlement, mais auraient pu le faire plus tôt. Les commissaires sportifs lancent donc un avertissement.

Schumacher “ne serait pas content” du calendrier 2021 F2

La Formule 2 est revenue après une pause de huit semainesLe champion en titre de Formule 2 Mick Schumacher n’est pas un fan du nouveau format de calendrier que la série a adopté cette année.

Après avoir déjà organisé des événements à double en-tête, la série est passée à des tours à double en-tête. Il organise également moins d’événements, avec des écarts plus longs entre eux, ce qui entraîne un calendrier inégal.

“Je n’y ai pas vraiment beaucoup réfléchi”, a déclaré Schumacher lorsqu’on lui a posé des questions sur l’arrangement. « Pour être honnête, je suis en Formule 1 et je suis heureux de ne pas trop regarder en arrière. Mais, disons, si la Formule 1 avait ce genre de calendrier, je pense que je ne serais pas content. »

Cependant, il a ajouté que l’arrangement est probablement “plus logistiquement et financièrement meilleur pour la Formule 2 de cette façon”.

Piastri : le titre F2 toujours ouvert malgré les deux premiers

Le leader de la Formule 2 Oscar Piastri n’est pas seulement concerné par la menace de Guanyu Zhou dans la lutte pour le championnat. Le vainqueur de la course de fonctionnalité F2 devance Zhou de 15 points, mais Piastri dit “ce n’est certainement pas une course à deux chevaux”.

Le prochain rival le plus proche de la paire est Robert Shwartzman, à 36 points de Zhou. “Je pense que si vous êtes toujours à moins de 50 points de l’avance, vous pouvez avoir un très bon week-end ou les gars en tête peuvent avoir un très mauvais week-end et tout d’un coup, vous êtes bel et bien de retour dans le peloton.” dit Piastri.

« Il nous reste trois manches à disputer, ce qui représente encore plus d’un quart de la saison, donc ce n’est certainement pas une course à deux chevaux.

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Alain Prost remportait le Grand Prix d’Italie à Monza devant le duo Williams Alan Jones et Carlos Reutemann. N’ayant pas réussi à se qualifier pour les neuf manches précédentes, Toleman a finalement commencé sa première course.

