. Round-up: l’Autriche a montré toute l’ampleur du déficit de McLaren

Dans le résumé : Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, a déclaré que la véritable taille du déficit de McLaren par rapport aux meilleures équipes a été vue le week-end dernier, où leur voiture de tête a terminé un tour derrière.

L’Autriche a montré l’ampleur du déficit de McLaren – SeidlAlors que Lando Norris a pris la cinquième place pour McLaren dans le Grand Prix de Styrie, il a été dépassé par le vainqueur de la course Max Verstappen. Seidl a déclaré que toute l’étendue du déficit de l’équipe était visible dans une course où les leaders poussaient à fond.

« Nous avons vu cette année qu’à la fois dans les conditions de qualification mais aussi en course, nous avons fait un pas en avant et nous nous sommes rapprochés des gars devant », a-t-il expliqué. “Mais il est également clair que l’écart est encore grand, surtout lorsque ces gars font une course à fond, ce qui n’est pas arrivé plusieurs fois l’an dernier.”

Verstappen a été poursuivi par son rival au championnat Lewis Hamilton tout au long de la course de dimanche.

“La compétition entre Lewis et Max, ils vont à plat, et puis c’est la vraie différence de rythme que nous avons dans une course où vous n’avez pas de voiture de sécurité ou autre”, a poursuivi Seidl.

“Mais encore une fois, je suis satisfait des mesures que nous prenons, nous devons simplement continuer à faire des mesures au cours des prochaines années et à un moment donné, nous les obtiendrons.”

Sainz salue la « course la plus complète » depuis qu’il a rejoint Ferrari

Parti en dehors du top 10, Sainz est passé à la sixième place. Sainz a effectué le plus long relais conjoint sur le pneu moyen de Pirelli dans le GP de Styrie et a été récompensé par une sixième place malgré un long passage derrière Yuki Tsunoda d’AlphaTauri.

Dans une certaine mesure, cela a été la clé du résultat, car Sainz a choisi de gérer ses pneus tout en étant incapable de dépasser.

“En gros, je savais que le médium pouvait faire ces 40 tours, je devais juste m’assurer de garder les pneus en bonne santé pour quand j’aurais de l’air pur”, a expliqué Sainz.

« Ce dont je suis le plus heureux, c’est le rythme une fois que l’air pur est apparu. Je pense que nous avons réussi à perdre une seconde sur la dernière fois, nous avons réussi à démarrer à un rythme très compétitif, encore plus compétitif qu’une McLaren, je suis très proche des leaders.

« Et oui, depuis lors, les sensations avec la voiture ont été incroyables et cela a probablement été en général – en l’analysant rapidement – ​​ma course la plus complète depuis ma signature pour Ferrari. Toute la gestion du rythme, la gestion des pneus, le rythme.

Il a crédité les performances de la voiture ainsi que les siennes, affirmant qu’il était « assez fier » de la façon dont il avait accumulé de solides points.

Rosenqvist et Ferrucci reviennent

Rosenqvist est de retour après avoir raté deux coursesLe pilote McLaren SP Felix Rosenqvist, qui a été blessé dans un grave accident lors de la première des deux courses à Detroit, a été autorisé à revenir dans la série lors de la course de ce week-end à Mid-Ohio. Sa place a été prise par Kevin Magnussen lors de la dernière manche du championnat.

Santino Ferrucci reviendra également dans la série ce week-end dans le cadre d’un nombre croissant d’apparitions supplémentaires pour RLL qui sont le résultat d’un accord de parrainage élargi.

La liste des acteurs de F1 2021 dévoilée

Le fabricant officiel de jeux de Formule 1 Codemasters a révélé plus de détails sur la distribution des personnages du composant mode histoire du prochain jeu F1 2021. La liste des acteurs comprend les pilotes Aiden Jackson, Cas Akkerman et Devon Butler, qui sont rejoints par le directeur adjoint de l’équipe Brian Doyle et Zoé, la femme d’Akkerman. Codemasters a également créé des présences réelles sur les réseaux sociaux pour les personnages clés du jeu.

