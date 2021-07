. Round-up: le changement de châssis et d’autres correctifs ont résolu les problèmes immédiatement

in

Au sommaire : Esteban Ocon dit qu’il s’est senti de nouveau dans le rythme dès le début des premiers essais après un changement de châssis à Silverstone.

En bref

Ocon pense que les problèmes sont résolusAprès un bon début de saison, les performances d’Ocon se sont effondrées en Autriche, où il n’a pas réussi à dépasser la Q1 lors de tours consécutifs.

Cependant, après avoir reçu un nouveau châssis à Silverstone et effectué d’autres changements, le pilote Alpine a déclaré qu’il était immédiatement clair que ses problèmes étaient résolus, et il a marqué ses premiers points en six courses.

“Je suis presque sûr que nous avons résolu le problème que nous avions”, a déclaré Ocon après la course de dimanche. “Ce n’est pas seulement [a chassis] changement que nous avons fait, il y avait beaucoup d’autres choses, l’arrière-plan et d’autres parties que nous avons changé.

«Nous avons repéré quelque chose après ce jour le lundi. Nous nous sommes demandé si cela pouvait être la raison. La seule chose qui m’importe, c’est qu’évidemment je me sens bien maintenant et dès que nous avons mis la voiture en pratique, elle était compétitive comme il se doit et c’était bien mieux.

Vettel : les enfants « bien mieux informés » que les adultes sur le climat

Vettel a récupéré la portée du Grand Prix de Grande-BretagneSebastian Vettel, qui réalise un documentaire sur le recyclage, a passé du temps entre les deux courses de F1 en Autriche à construire une maison pour les abeilles sous la forme d’une voiture de F1 avec des écoliers locaux. Il a dit que son tour en tant qu’enseignant avait été aussi instructif pour lui-même que pour les enfants.

“Je pense que j’étais l’élève et je pense que j’ai été enseigné par les enfants”, a déclaré Vettel. « Il y a beaucoup de potentiel à traiter les enfants de la même manière plutôt que de penser que nous devons leur apprendre quelque chose, car je pense qu’ils ont beaucoup à nous apprendre.

«Mais c’était vraiment intéressant et j’ai été surpris. Nous avons discuté de ce qui se passe dans le monde et de ce que l’on peut faire pour essayer et, vous savez, maintenir la vie que nous avons et aussi l’avenir en prenant soin de l’environnement.

« J’ai été surpris de voir à quel point ils étaient bien informés. Je pense qu’ils étaient bien mieux informés que la plupart des adultes auxquels je suis confronté. J’ai donc été vraiment surpris par cela.

Vettel a passé du temps après le Grand Prix de Grande-Bretagne à ramasser les déchets des tribunes et à surveiller les efforts de recyclage sur la piste, ainsi qu’à visiter une grande usine de recyclage à Slough pour en savoir plus sur le processus.

Il a dit qu’après avoir rencontré les écoliers en Autriche, il a été amené à d’autres actions. « C’était vraiment inspirant de voir que même s’il n’y avait qu’une dizaine d’années, ils étaient vraiment intéressés par le sujet. J’ai envie de faire quelque chose.

Barrières de Formule E restant sur place à ExCel

Le London EPrix de Formule E se tiendra ce week-end, après un an de retard en raison de la pandémie de COVID-19. Pendant ce temps, le lieu – un énorme entrepôt à quai transformé en centre de congrès – a fonctionné comme un hôpital de débordement de coronavirus (appelé hôpital Nightingale par le NHS) puis un centre de vaccination.

Les barrières de la Formule E ont été utilisées lors de sa conversion, pour fournir des itinéraires de guidage d’accès aux ambulances entrant. Le directeur du développement des villes de la série, Oli McCrudden, a déclaré que certaines resteraient sur le site, pour réduire le fret en stockage et être intégrées dans la propre infrastructure des sites.

“C’est un excellent partenariat que nous avons avec le site, ce n’est pas seulement une relation de site avec des locataires”, a déclaré McCrudden. « Ils ont vraiment travaillé avec nous et nous nous sommes déplacés vers les blocs de béton et les clôtures pour être entreposés sur place pour les trois à quatre prochaines années également.

«Nous avons donc supprimé une charge de ce transport et il répond également à nos objectifs de durabilité afin qu’ils soient un véritable partenaire. Nous avons certains de nos murs de course qui vont rester en place in situ maintenant comme faisant potentiellement partie du site. Nous sommes donc dans le tissu d’ExCel.

L’interdiction de Corberi confirmée par la Cour d’appel internationale

L’interdiction de compétition de Luca Corberi pendant 15 ans pour comportement violent et dangereux lors d’une épreuve de karting FIA-CIK n’a pas été annulée par la Cour d’appel internationale de la FIA.

Corberi a fait appel contre son interdiction le 21 avril de cette année, mais la Cour d’appel internationale a confirmé qu’ils rejetaient tous deux cet appel et maintenaient la durée totale de 15 ans de l’interdiction.