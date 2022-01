. Round-up: le départ de Mercedes en Formule E ne doit pas détourner l’attention de la défense du titre

Dans le tour d’horizon : le directeur de l’équipe de Formule E de Mercedes, Ian James, déclare que le départ imminent de l’équipe de la Formule E ne doit pas être une distraction de leur défense des titres qu’ils ont remportés l’année dernière.

En bref

L’équipe de Formule E Mercedes ne doit pas être « distraite » par le départ du constructeurAprès avoir remporté le titre des constructeurs et emmené Nyck de Vries au championnat des pilotes l’année dernière, Mercedes a encore une saison en Formule E avant son départ.

S’adressant à ., James a reconnu que la sortie du constructeur n’était « évidemment pas la décision que nous espérions du point de vue de Mercedes », mais a déclaré que l’objectif de son équipe était « absolument à 100% de défendre ce titre ».

« Je pense que la déception initiale a été en fait de courte durée », a déclaré James à propos de la réaction de l’équipe à la décision de Mercedes de partir. « L’équipe elle-même est entièrement concentrée sur la saison huit et la saison huit seule et la même chose pour défendre ces titres. »

Avec l’effort de l’usine dû à la fin de la saison 2021-22, l’équipe est consciente de son devoir de diligence envers l’avenir du personnel. « Évidemment, de mon point de vue, c’est partagé entre préparer les choses pour la saison huit et s’assurer que nous sommes en forme pour le staff », a déclaré James. « Mais en même temps, avec un œil sur l’avenir et en veillant à ce que nous soyons également bien structurés. »

La saison 2022 de Formule E débutera par deux courses à Riyad les 28 et 29 janvier.

Alpin face à « l’hiver le plus important »

La pause hors saison est particulièrement cruciale pour Alpine cette année en raison de l’introduction du plafond budgétaire l’année dernière et des règlements techniques révisés pour 2022, selon le directeur exécutif de l’équipe Marcin Budkowski.

« C’est probablement l’hiver le plus important pour cette équipe depuis le retour de Renault car c’est la première voiture que nous concevons sous le plafond des coûts », a déclaré Budkowski, qui voit la saison à venir comme une opportunité vitale pour eux de se rapprocher de leurs concurrents.

«Nous ne sommes pas sur le plafond, nous sommes en dessous, donc cela ne nous impacte pas, mais cela impacte nos concurrents. Donc, en termes relatifs, cela nous donne une meilleure plate-forme, une meilleure position. C’est une nouvelle réinitialisation, certaines zones des équipes qui fonctionnent beaucoup mieux et je suis impatient de voir ce qu’elles vont faire.

Les équipes de F1 et les W Series parmi les concurrents de Virtual Le Mans

Les inscriptions pour le Virtual Le Mans 2021, qui se déroulera les 15 et 16 janvier, ont été annoncées, avec plusieurs tenues esports d’équipes de F1 parmi la liste. Alpine, Ferrari Driver Academy, Williams, Mercedes et Red Bull inscriront des équipes pour l’événement virtuel de 24 heures et la W Series a annoncé qu’elle ferait sa première incursion dans l’esport (en dehors de son propre championnat virtuel 2020) avec une entrée dans la catégorie GTE.

L’équipe d’esports R8G de Romain Grosjean sera également en compétition, ainsi que le Yas Heat basé sur le circuit d’Abou Dhabi.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 60 ans aujourd’hui, Stirling Moss a remporté le Grand Prix de Nouvelle-Zélande à Ardmore dans sa Lotus 21 malgré le départ de l’arrière, car il est arrivé en retard et la course est passée de 75 à 50 tours en raison de fortes pluies.

