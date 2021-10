. Round-up : le format des qualifications pour le sprint doit être modifié si d’autres doivent être organisés

Dans le résumé: le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que des changements devraient être envisagés pour le format de qualification de sprint s’il doit être utilisé plus largement au cours de la saison 2022 de F1.

En bref

Wolff : « ligne fine » à équilibrer avec des points de qualification pour le sprint En réponse à une question de ., Wolff a déclaré qu’il comprenait pourquoi le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali voulait poursuivre plus d’événements de sprint.

« Stefano saura mieux d’un point de vue commercial, je pense que c’est un expert », a déclaré Wolff. « Il s’est assis là où je suis assis et maintenant il est de l’autre côté et toute la logique plaide pour, d’un point de vue commercial, plus de courses de sprint parce que vous venez de générer une autre session intéressante. Un vendredi, un samedi et un dimanche. Donc je pense que j’ai compris.

Cependant, Wolff a déclaré que le format des points pour les courses supplémentaires du samedi – qui paient actuellement trois, deux et un pour les pilotes qui terminent respectivement premier, deuxième et troisième – doit être revu.

« Si nous devions faire plus, alors peut-être que le format global devrait être modifié. Combien de points sont attribués, est-ce vraiment trois, deux, un ou faut-il remonter à la 10e place, sans dévaloriser le grand prix ? C’est donc une ligne fine, vous devez avoir besoin d’équilibre.

Alors que Wolff avait précédemment déclaré que le nombre de courses de qualification pour le sprint devrait être plafonné à quatre, s’exprimant le week-end dernier, il a admis que l’argument commercial en faveur de plus était convaincant. « Si Stefano dit que cela crée juste beaucoup plus d’audience et donc la capacité de monétiser et de créer des courses spéciales, alors je suppose que nous devons suivre son appel.

« Ensuite, il s’agit du vieux traditionaliste en moi qui veut avoir un grand prix un dimanche à deux ou trois heures. Nous devons juste accepter que cela nécessite peut-être un ajustement du format et des courses de sprint. Donc si ce n’est pas quatre et pas huit, peut-être qu’on en sortira six [events]. «

Comme . l’a rapporté hier, la Commission F1 a accepté une proposition d’organiser six courses de qualification pour le sprint l’année prochaine. Le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA décidera d’approuver ou non le plan vendredi.

Hamilton « aurait été au bout de la course » sur le départ des pneus intermédiaires

Lewis Hamilton aurait atteint la fin du Grand Prix de Turquie avec ses pneus de départ d’origine, a déclaré le directeur technique de Mercedes, James Allison, bien que ses temps au tour auraient été considérablement compromis.

« Aurions-nous encore eu des pneus gonflés capables de faire le tour de la piste ? Oui, selon toute vraisemblance, nous serions arrivés à la fin de la course sur un train de pneus, capable de circuler sans difficulté », a expliqué Allison dans une vidéo publiée par l’équipe.

« D’autres voitures ont fait ça. Ocon l’a fait par exemple. Et notre voiture utilise généralement mieux sa gomme que nombre de nos concurrents. Donc, oui, nous serions arrivés au bout de la course.

La détérioration des temps au tour, cependant, a persuadé l’équipe de ne pas essayer une stratégie non-stop. «La question est, à quelle vitesse aurions-nous été? Et les preuves sont assez claires : nous aurions été très lents », a déclaré Allison.

« Le pneu a utilisé sa gomme pendant toute la course et vers la fin alors que la piste approchait du sec mais n’y est jamais vraiment arrivé, alors cette usure s’est accélérée. Et les temps au tour de Lewis commençaient à se dégrader tour par tour et même s’il aurait atteint la fin de la course, le rythme aurait été assez lamentable au moment où il est arrivé.

Williams s’engage à devenir positif en carbone d’ici 2030

Williams a annoncé qu’il compenserait et réduirait non seulement ses émissions de carbone, mais qu’il deviendrait positif net en carbone d’ici 2030.

La positivité en carbone signifie éliminer activement plus de CO2 de l’atmosphère que ce qui est libéré à la suite des opérations de Williams, dans son usine, en bordure de piste et en termes de logistique.