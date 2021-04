. Round-up: le Grand Prix du Brésil “évidemment en question” si la situation de Covid ne s’améliore pas

En résumé: Daniel Ricciardo dit que le taux élevé de Covid-19 du Brésil pourrait empêcher sa course de Formule 1 de se poursuivre plus tard cette année.

La F1 devra peut-être à nouveau manquer le Brésil – Ricciardo Le Brésil est l’un des pays les plus durement touchés par Covid-19. Le virus a tué plus de 380000 de ses citoyens, plus que tout autre pays à l’exception des États-Unis. Mais alors que le taux de mortalité américain est tombé à 4 000 par semaine, le Brésil en perd 10 000 de plus, le pire taux de mortalité au monde à l’heure actuelle.

Près d’un quart des décès du Brésil sont survenus à Sao Paulo, où se déroule sa manche du championnat du monde. La course est peut-être dans plus de six mois, mais des questions se posent déjà quant à savoir si elle doit avoir lieu.

“Je suis conscient que le Brésil n’est actuellement pas dans une bonne position avec Covid”, a déclaré Daniel Ricciardo dans une interview avec EMTV. «Je pense que si nous devions y aller ce week-end, je suis assez convaincu que ce serait dans les airs. Je ne pense pas que nous serions tous partis.

«Je pense que pour le moment, ils espèrent en quelque sorte que les choses se calmeront d’ici là, mais si c’est toujours comme ça, alors cette course pourrait être manifestement en question.»

La course d’Interlagos a été avancée d’une semaine afin d’accueillir le Grand Prix d’Australie reprogrammé. Ricciardo a suggéré avec légèreté que sa course à domicile – qui comme celle du Brésil a également été supprimée du calendrier de l’année dernière – pourrait devenir un double en-tête si la F1 abandonne son voyage à Sao Paulo.

«Je sais qu’ils [F1] sont évidemment désireux de 23 [races] cette année. Un peu comme l’an dernier, je suis sûr qu’il y a peut-être certains circuits qui l’appellent qui pourraient combler certaines lacunes si certains sont perdus. Alors on verra. Peut-être un double en Australie. »

Le test F2 se termine avec Drugovich en tête

Felipe Drugovich s’est classé parmi les trois premiers lors des essais sur le Circuit de Catalunya et a conclu la troisième journée de course avec le meilleur temps. Le pilote Virtuosi a réalisé un meilleur tour en 1’27.945.

Il a été suivi par une paire de juniors alpins: Oscar Piastri, deuxième pour Prema, et Christian Lundgaard, troisième pour ART.

Je n’ai jamais été aussi chaud dans une voiture de course de ma vie. J’ai eu du mal à respirer à mi-chemin de la course jusqu’à la fin. J’espère que nous pourrons trouver un moyen de résoudre ce problème. La stratégie fonctionnait pour nous et avait un bon rythme jusqu’à la fin. Journée difficile, nous serons meilleurs au prochain. #aimhigh pic.twitter.com/XXWVcWbXw8 – Conor Daly (@ ConorDaly22) 25 avril 2021

