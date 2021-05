. Round-up: le manque d’adhérence en Algarve “ramène des souvenirs de F3”

Dans le tour d’horizon: Mick Schumacher a été surpris par le manque d’adhérence sur le circuit de l’Algarve, qu’il a comparé à la conduite d’une Formule 3.

En bref

L’adhérence de Portimao donne à la F1 l’impression que F3Schumacher n’a jamais couru auparavant à l’Autodromo do Algarve, bien qu’il y ait testé une voiture GP2 avant qu’elle ne soit refaite à neuf. Après avoir expérimenté sa nouvelle surface pour la première fois hier, il a été surpris du peu d’adhérence.

«C’est définitivement beaucoup plus glissant que ce à quoi je suis habitué», a-t-il déclaré. «Mais c’était vraiment amusant. Nous avions une voiture très animée là-bas. Cela ramène en quelque sorte des souvenirs de la F3 et du style karting.

«Piste intéressante. C’est assez impressionnant, beaucoup de virages aveugles et évidemment c’est assez court mais donc c’est très intense. Nous avons le très long virage dans la dernière partie où le cou devient parfois long, mais c’est définitivement un bon entraînement et vraiment très amusant.

Vasseur satisfait du premier entraînement d’Ilott

Le directeur de l’équipe d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a salué le travail de Callum Ilott pour l’équipe lors des premiers essais, affirmant qu’il se comparait bien au très expérimenté Kimi Raikkonen.

«Il a fait du bon travail. [First practice] n’est pas un exercice facile et il a dû sauter dans la voiture pour cela. Je pense qu’il a conduit à Portimao il y a cinq ans, il y a six ans avec F3 et la séance est très difficile.

«Il avait deux types de pression: la première est de faire du bon travail. Le deuxième est de ne pas vaporiser la voiture quelque part – et il a très bien fait.

«Il a été un peu conservateur dans la première partie du tour, mais il a fait un très bon travail par rapport à Kimi dans la dernière partie des tours, lors du dernier relais donc nous sommes plutôt contents. Les retours sont corrects et l’intégration dans l’équipe est bonne. »

Le boycott des réseaux sociaux passe à 14 pilotes de F1

Depuis que Lando Norris, George Russell et Lewis Hamilton ont annoncé qu’ils se joindraient au boycott des médias sociaux par le football anglais ce week-end, 11 autres pilotes ont annoncé qu’ils les rejoindraient. Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, Sergio Perez, Nikita Mazepin et Carlos Sainz Jnr ont publié leurs propres annonces confirmant leur participation au boycott.

Jusqu’à 23h59 lundi, les chauffeurs se sont engagés à ne pas poster pendant la période de boycott. L’action vise à avoir un impact sur les réseaux sociaux qui n’ont pas réussi à prendre des mesures contre le racisme et les abus discriminatoires sur leurs plateformes en les privant de l’engagement suscité par le contenu des sports populaires et des stars.

Instantané Le directeur de l’équipe Williams, Simon Roberts, aide son équipe à effectuer 100 arrêts au stand lors d’un week-end de course pour une œuvre caritative

En ce jour en F1

Nico Rosberg a réussi sept d’affilée après que Daniil Kvayt ait provoqué un carnage aujourd’hui en 2016

