. Round-up: Le premier départ roulant de l’IndyCar “n’était pas joli”

Au tour de table: Romain Grosjean dit qu’il a besoin de plus de pratique avec des départs roulants après avoir glissé de la septième place sur la grille à la dixième à l’arrivée dans sa première course IndyCar.

Grosjean satisfait de la course après un départ difficile

Newgarden a dépassé Grosjean au départ, puis s’est écrasé Passer de F1 à IndyCar signifie s’habituer à deux départs roulants larges. Grosjean a admis que sa première tentative dimanche «n’était pas jolie».

«Je me suis un peu fait prendre», a admis le pilote Coyne / Rick Ware. «J’ai juste besoin de m’y habituer. Ce n’est pas facile, il faut avoir le bon timing, mais c’était amusant.

Grosjean est parti septième devant Josef Newgarden. Le pilote Penske l’a immédiatement dépassé au départ, puis s’est échappé au virage quatre. Alors que Grosjean a esquivé le Newgarden en rotation, plusieurs autres pilotes l’ont récupéré, déclenchant un énorme crash (vidéo ci-dessous).

Après le redémarrage, Grosjean a brièvement couru jusqu’à la troisième place, après que d’autres pilotes devant lui se soient opposés. Il a glissé à la 10e place au drapeau à damier – mieux que tout sauf une de ses finitions en F1 à Haas l’année dernière.

«Première course en IndyCar, premier top 10 donc on peut être très content de ça», résume-t-il. «Nous nous sommes battus à l’avant pendant un certain temps et nous avons fait de notre mieux, tellement que nous avons appris aujourd’hui.

«Nous pouvons être très fiers de notre week-end. P7 en quali, P10 en course. Nous avons beaucoup appris et je suppose que nous passons à St Pete et que nous essayons de faire mieux.

Il y a 35 ans aujourd’hui, Hans Stuck et Derek Bell ont remporté la manche d’ouverture du Championnat du monde Sports-Prototype à Monza pour Porsche, devant Andrea de Cesaris et Alessandro Nannini dans une Lancia

