. Round-up: le résultat du GP de France était “solide” et “absolument nécessaire”

Au sommaire : après avoir lutté à Monaco et à Bakou, Daniel Ricciardo a déclaré que son week-end plus « traditionnel » au Paul Ricard était ce dont il avait besoin.

En bref

Ricciardo : La forme du Grand Prix de France « est absolument nécessaire » Ricciardo a déclaré que sa confiance accrue dans la voiture McLaren lors du Grand Prix de France de la semaine dernière lui permettait de s’amuser à nouveau en course.

“C’était sympa. Je pense que depuis le début du week-end, c’était juste un peu plus un week-end traditionnel.

« Nous venons de monter sur le devant de la scène et nous y sommes restés. Ce n’était pas comme un week-end immaculé, mais c’était solide. Et je pense que c’est certainement ce que je cherchais probablement après Monaco et Bakou. Donc c’était vraiment nécessaire et mieux.

«Et je pense que la course était tout simplement amusante. Au moins de notre position, pour pouvoir nous frayer un chemin un peu plus loin dans le top 10 et avoir quelques batailles. Alors c’était cool. Et je pense qu’en fin de compte, il y a encore des choses sur lesquelles travailler, mais c’était vraiment un progrès. Et maintenant, je vais prendre ça.

Asian F3 ajoute des courses à grille inversée mais reste aux EAU

Le championnat asiatique de F3 2022 sera à nouveau axé sur le Moyen-Orient, toutes les courses se déroulant sur le circuit reconfiguré de Yas Marina à Abu Dhabi ou sur l’autodrome de Dubaï. Le championnat se déroulera en cinq manches de trois courses, sur des week-ends consécutifs à partir de la mi-janvier 2022.

Des courses à grille inversée seront introduites, où les dix premiers de la première course seront inversés pour décider de l’ordre de départ de la deuxième course. Auparavant, l’ordre de départ de la course suivante avait été décidé par les meilleurs tours réalisés dans la première course.

Norris : « confiant » mais ne suscite pas d’attentes

Lando Norris dit que sa saison n’a pas été sans amélioration, bien qu’il soit le seul pilote à avoir marqué des points dans chaque course de 2021 jusqu’à présent et à mener Valtteri Bottas de Mercedes au championnat des pilotes.

« De toutes les courses que nous avons faites cette saison, nous en avons tout extrait », a déclaré Norris. « Pour être honnête, nous avons fait quelques – pas beaucoup, mais nous avons fait quelques – erreurs qui nous ont coûté quelques choses ici et là au fil des courses et du Paul Ricard de samedi. Nous avons fait quelques erreurs, l’équipe aussi.

« Nous avons donc un peu de rangement à faire si nous voulons être confiants et dire que nous pouvons continuer à 100 pour cent. Mais je me sens bien. Je me sens en confiance, surtout en venant ici. C’est une bonne piste pour nous aussi longtemps que je me souvienne, vous savez. Je suis donc excité, mais mes attentes ne sont pas trop élevées.

Nouvelles captures d’écran F1 2021Capture d’écran F1 2021

Codemasters a révélé un nouveau lot d’images du prochain jeu officiel de Formule 1 F1 2021 montrant les voitures en action au Red Bull Ring.

Mise à jour des règles du championnat . Predictions

Les règles du championnat des prédictions ont été mises à jour pour prendre en compte l’ajout de courses Sprint à trois manches de la saison de Formule 1.

Il n’y a aucun changement dans la façon dont les joueurs soumettent leurs prédictions pour les manches qui n’incluent pas les courses de sprint.

La date limite d’inscription restera le début des qualifications. Par conséquent, lors des manches où se déroulent des courses de sprint, cela tombera un vendredi au lieu d’un samedi. Les joueurs seront invités à prédire qui remportera la pole position pour la première course du week-end en fonction des résultats des qualifications, de leur temps au tour et des cinq premiers du grand prix.

Les règles révisées sont les suivantes :

une. Nommer correctement le vainqueur de la pole pour la course Sprint s’il y en a une, ou le grand prix s’il n’y a pas de course Sprint : 2 points

b. Nommer correctement un/deux/trois/quatre/cinq pilotes qui terminent dans le top cinq du grand prix : 1/2/3/5/8 points

c. Prédire correctement où un/deux/trois/quatre/cinq pilotes finiront dans le grand prix : 2/6/14/24/40 points

4. Les résultats seront tirés des documents de classement final appropriés pour chaque manche tels qu’ils seront publiés par la FIA.

6. En cas d’égalité de points, le vainqueur sera déterminé par qui est le plus proche de prédire correctement le temps au tour de la pole position établi lors des qualifications. Si cela ne parvient pas à produire un gagnant, l’éditeur choisira un moyen de décider qui a gagné.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

(Grand Prix d’Australie)

“Si quelque chose survenait en Formule 1, ça ne peut pas être n’importe quoi, ça doit avoir l’air bien et avoir le bon soutien, parce que j’ai été en Formule 1 sans le bon soutien et je ne vais pas le refaire donc il faudrait un financement important pour nous influencer. »

Tout est prêt pour le début de la saison (W Series)

« Brawn : « Nous sommes incroyablement fiers que les W Series nous rejoignent pour leur première course de la saison, ce qui nous permet de continuer à présenter le meilleur des meilleurs et à développer notre portefeuille de sports mécaniques, tout en améliorant l’expérience globale des fans tout au long du week-end. » Cela garantit également que nous continuons à défendre et à renforcer la diversité dans le sport, de nombreuses femmes participant à la série étant déjà enracinées dans la communauté de la Formule 1. “

Au pays des cimes, au pays des rivières (Alfa Romeo)

“La dernière fois que nous sommes venus en Autriche, au début de la saison 2020, un sentiment étrange a envahi le paddock. Alors que le monde de la Formule 1 est réapparu après le verrouillage, une nouvelle saison a fait de même – l’une des plus uniques de mémoire d’homme – Personne ne savait à quoi s’attendre ; de la course, de l’expérience, du monde dans lequel nous étions : et pourtant, parmi les mesures anti-infectieuses, la distanciation sociale et la « nouvelle normalité », l’Autriche a produit deux des courses qui ont donné le ton d’une année de course incroyable, sur des pistes anciennes et nouvelles.”

Vlog Road America (Romain Grosjean)

En ce jour en F1

Aujourd’hui en 2006, Alonso a remporté sa quatrième course consécutive, avec 25 points d’avance sur Michael Schumacher

