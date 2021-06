. Round-up: les coûts du sport automobile junior sont “déchaînés”

in

Dans le tour d’horizon : Sebastian Vettel dit qu’un changement est nécessaire pour faire face au coût croissant de la compétition dans les catégories juniors.

En bref

Série junior “beaucoup trop chère” – VettelSebastian Vettel dit que les coûts auxquels sont confrontés les jeunes pilotes essayant d’atteindre la Formule 1 ont fortement augmenté ces dernières années. Cependant, le quadruple champion du monde, qui a fait ses débuts en F1 en 2007, a souligné que cela a toujours été un sport coûteux.

“En fin de compte, les coûts sont trop élevés”, a déclaré Vettel. « En toute honnêteté, cependant, si je repense à mes débuts, les coûts étaient inférieurs, mais ils étaient toujours élevés.

“J’ai eu beaucoup de chance, j’ai eu M. Gerd Noack qui s’occupait de moi qui était le même homme qui s’occupait de Michael [Schumacher] quand il a commencé, probablement 20 ans avant moi, en tant que jeune enfant. C’était déjà très, très cher à l’époque.

«Je pense que Michael avait besoin d’aide et des gens comme lui et moi en avions besoin parce que je n’en avais pas les moyens. Je pense que la première saison dans des karts à pédales très, très juniors, nous avons géré en quelque sorte la moitié par nous-mêmes, puis nous avons commencé à avoir beaucoup de chance de trouver des gens qui nous ont soutenus et aidés.

Vettel pense que le sport est devenu considérablement plus cher depuis lors. « Le monde a changé, dit-il. « Le parrainage a changé et probablement la volonté d’investir de l’argent dans les jeunes enfants et le sport automobile a également changé.

« Bref, ça a toujours été délicat. Je ne pense pas qu’il y aura de solution miracle, mais il y a certaines choses qui pourraient être abordées pour essayer de rendre le sport plus accessible pour tous les types de milieux et tous les enfants.

«C’est un passe-temps coûteux, peu importe la façon dont vous le regardez. Mais c’est certainement devenu fou ces dernières années et c’est devenu beaucoup trop cher.

Palou étonné par la piste accidentée de Detroit

“J’étais comme” oh mon dieu, je ne peux pas courir en IndyCars ici “” – PalouAprès avoir terminé troisième de la course IndyCar d’hier à Detroit, Alex Palou a admis que le circuit de Belle Isle, notoirement difficile, était encore plus cahoteux qu’il ne l’avait prévu.

“C’est vraiment cahoteux”, a déclaré le pilote Ganassi. « Comme, si vous pouvez imaginer un endroit vraiment cahoteux, vous n’êtes même pas près de ça. C’est super bosselé.

« J’ai essayé d’imaginer ça, j’ai essayé de dire, d’accord, Alex, ça va être vraiment cahoteux, prépare-toi pour ça. J’étais prêt mentalement. Un tour, et j’étais comme ‘oh mon dieu, je ne peux pas courir en IndyCars ici’.

Malgré sa chute à la deuxième place du classement du championnat, Palou était soulagé de conclure sa première épreuve sur piste avec un bon résultat.

“La première séance d’essais libres que j’ai faite, je me suis dit ‘Oh mon dieu, ça va être difficile'”, a-t-il déclaré. « Mais nous sommes montés sur le podium. Je suis vraiment content du travail que nous avons fait, et oui, j’ai hâte de revenir l’année prochaine et d’essayer de gagner cette course.