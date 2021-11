Round Up: Les critiques de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont disponibles

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne sont qu’à deux jours du lancement sur Nintendo Switch et, comme c’est le cas pour toute sortie Pokémon, ils seront certainement soumis à la plus haute surveillance des fans du monde entier.

Les critiques des jeux ont commencé à affluer aujourd’hui, y compris la nôtre, nous avons donc décidé de rassembler une sélection de citations et de notes de critiques provenant de différents points de vente. Ci-dessous, vous verrez à quel point ils se sont bien comportés avec les médias avant le lancement de ce vendredi.

Avant de plonger, nous aimerions naturellement vous encourager à consulter notre propre critique :

Bon, maintenant que vous avez lu notre verdict final, voyons ce que les autres critiques avaient à dire.

Nous allons commencer avec Game Informer, qui a attribué aux titres une note de 8,5 :

« Bien que Brilliant Diamond et Shining Pearl ne bougent pas l’aiguille en termes de ce à quoi ressembleront et joueront les jeux Pokémon à l’avenir, ils ont surtout atteint la cible en étant fidèles aux originaux. J’ai vraiment apprécié mon temps à ré-explorer Sinnoh , malgré mes scrupules face à l’absence de difficulté du chemin critique. »

VGC a opté pour une note de 4/5 :

« Les DS Diamond et Pearl originaux étaient super à l’époque, et 15 ans plus tard, cette nouvelle couche de peinture les rend tout aussi divertissants. Les améliorations ne sont peut-être pas aussi drastiques que certains l’avaient espéré, mais ce qui est ici est une solide aventure Pokémon indépendamment. »

Le Gamer a été légèrement moins impressionné, affirmant que Platinum est toujours le jeu Gen 4 définitif et offrant un 3.5/5 :

« … Ce sont de très bons remakes de Diamond & Pearl et d’excellents jeux en eux-mêmes – ils sont tout simplement loin du meilleur remake de Gen 4. Étant donné que Platinum est toujours supérieur à Brilliant Diamond & Shining Pearl de presque toutes les manières imaginables , il est difficile de comprendre pourquoi ces jeux existent même à part les rendre disponibles sur une console moderne, auquel cas… juste le port Platinum.

Godisageek a obtenu un excellent score de 9/10 :

« Quand il s’agit de Pokemon, soit vous êtes un fan, soit vous ne l’êtes pas. Pokemon Brilliant Diamond ne va pas changer d’avis, et il n’a pas non plus l’intention de réinventer la roue en ce qui concerne la série. Ce qu’il fait, cependant , nous rappelle l’une des meilleures aventures de la série tout en la mettant à jour avec des visuels magnifiques, des mises à jour de la qualité de vie et des performances au cours desquelles je n’ai pas remarqué une seule chute d’image. »

Et enfin, GameSpot a décrit les jeux comme un « voyage nostalgique confortable », leur donnant 7/10 :

Jusqu’à présent, Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl conservent suffisamment d’éléments classiques pour se sentir comme un voyage nostalgique confortable, tout en lissant suffisamment les aspérités pour qu’ils se sentent relativement contemporains des autres jeux Pokemon récents. Il ne peut pas être facile pour une franchise légendaire de rendre hommage à son héritage tout en se modernisant de cette manière, mais d’après mon expérience jusqu’à présent, Brilliant Diamond et Shining Pearl trouvent le bon équilibre.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl seront lancés le 19 novembre, disponibles à l’achat numériquement sur le Switch eShop ou physiquement au détail. Les jouerez-vous ce vendredi ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

