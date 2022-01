Round Up: Les critiques sont pour le port PC Monster Hunter Rise de Capcom

Image : Capcom

Monster Hunter Rise était facilement l’une des meilleures exclusivités Nintendo Switch de 2021, et bien que Capcom ne ralentira pas son support pour cette version de sitôt, dans quelques jours, il publiera un port PC sur Steam.

Si vous êtes juste un peu curieux de savoir à quoi ressemble la version PC du jeu, nous avons rassemblé une poignée de critiques qui comparent cette version à celle de Switch. Bien qu’il y ait des améliorations évidentes dans la version PC en termes de résolution et de performances, aucune prise en charge du jeu croisé n’est définitivement une déception.

Lors de la sortie initiale de Rise sur Switch en 2021, nous lui avons attribué neuf étoiles sur dix. Voici notre critique vidéo :

Alors, qu’est-ce que les critiques ont à dire sur la version PC du jeu ? Continuer à lire…

Polygon a résumé la version PC comme une façon différente de jouer, mais n’était pas sûr que cela en vaille la peine pour les joueurs existants :

« Sans sauvegarde croisée entre le Switch et le PC, ou des visuels qui améliorent ce que les joueurs ont déjà sur un système portable, il est difficile de voir pourquoi quelqu’un qui a déjà coulé des centaines d’heures dans Rise quitterait le navire pour Steam.

« Monster Hunter Rise sur PC n’est qu’une façon différente de jouer à un jeu fantastique. Et bien que ce soit une excellente nouvelle pour les joueurs PC qui n’ont jamais acheté dans l’écosystème de Nintendo, ses graphismes n’impressionnent pas, même sur le matériel le plus impressionnant. »

TheGamer a déclaré qu’il s’agissait d’une « édition définitive » du jeu et l’a félicité pour être un énorme bond « de qualité par rapport à la version Switch », mais admet qu’il a échoué lorsqu’il a été placé à côté de l’entrée précédente, Monde des chasseurs de monstres. Il n’était pas non plus satisfait de l’exclusion du support du jeu croisé. Son score final était de quatre étoiles sur cinq.

« Les nouvelles textures 4K ajoutent tellement de détails aux monstres, et la fréquence d’images accrue rend chaque combat beaucoup plus fluide et intense. Même si vous avez joué à la version Switch, Rise sur PC va ressembler à un tout nouveau jeu dans de nombreuses façons… Si vous avez beaucoup joué à Rise en mode portable sur la Switch, vous allez voir des choses sur la version PC que vous n’avez jamais vues auparavant. » « Si vous venez de World, d’un autre côté, Rise est une sorte de sac mélangé… Il est indéniable que Rise est un jeu Switch. Maintenant que World et Rise peuvent être comparés côte à côte sur PC, c’est stupéfiant à quel point Rise est dépouillé et fade. Les régions sont pour la plupart des arènes plates et sans relief qui semblent vides par rapport aux environnements complexes et très détaillés de World. «

Wccftech.com pense également que World est un jeu plus beau, mais a apprécié la nature moins exigeante de Rise sur PC. Il convient également qu’il s’agit de l’un des « meilleurs ports console vers PC » de ces derniers temps et lui a attribué neuf sur dix :

« Après avoir été initialement publié sur la console Nintendo Switch, Monster Hunter Rise n’a pas l’air aussi bon que Monster Hunter World, bien que la direction artistique différente rend les différences entre les deux jeux moins aggravantes. Un jeu moins exigeant, qui a toujours l’air bien grâce à l’incroyable moteur RE, cependant, cela signifie que la plupart des joueurs PC n’auront pas de difficulté à l’exécuter à des fréquences d’images élevées. le système n’aura aucun problème à l’exécuter à plus de 60 FPS. La machine utilisée pour le test, alimentée par un processeur i7-10700, un GPU RTX 3070 et 16 Go de RAM, n’a eu aucun problème à exécuter le jeu à une résolution 4K, stable 120 images par seconde à des réglages élevés à maximum.

« Le fait que Monster Hunter Rise fonctionne si bien n’est pas la seule chose qui en fait l’un des meilleurs ports console vers PC que nous ayons vu ces derniers temps. Le jeu propose une prise en charge ultra-large et des tonnes de paramètres graphiques différents, allant de a Textures haute résolution bascule vers plusieurs options d’ombres, y compris les ombres dynamiques et d’équipement, les paramètres de niveau de détail et les options d’anticrénelage, etc. Indicateurs d’utilisation de la mémoire graphique et de charge du processeur, qui permettent de peaufiner tous les paramètres pour obtenir le meilleur équilibre entre la qualité graphique et les performances incroyablement facile. »

PC Gamer lui a également donné neuf sur dix avec des comparaisons similaires à World et à la façon dont le jeu se joue maintenant :

« Rise a été, bien sûr, conçu à l’origine comme une exclusivité Nintendo Switch et, bien que cette version PC soit un bon port avec tout ce à quoi vous vous attendez, elle n’a pas le même facteur visuel immédiat » wow « que World. Il ne peut pas non plus rivaliser sur des choses comme les textures ou les superbes animations sur mesure pour les monstres qui s’affrontent… Le truc c’est que Rise est le meilleur jeu. »

« … Bien sûr, il s’agit peut-être d’un jeu Nintendo Switch à l’origine, et cela se voit visuellement. Mais peu importe, car il est difficile de se débarrasser du sentiment que Monster Hunter Rise est aussi bon que cette série ne l’a jamais été. C’est-à-dire : Aussi bon que possible. »

NME a été tout aussi impressionné, la qualifiant de « version définitive » mais s’est demandé pourquoi les gens doubleraient alors qu’il n’y avait pas de support de jeu croisé :

« Bien sûr, même si vous n’avez pas l’écran le plus sophistiqué tel qu’un moniteur ultra-large (qui est également pris en charge), jouer à Rise sur PC va quand même dépasser la version Switch. »

« … Qui sait, si suffisamment de propriétaires de Switch et de PC en conflit retiennent également leurs portefeuilles de ce qui aurait dû être un double creux facile, cela pourrait persuader Capcom de trouver une solution pour économiser plus tard. »

Ce n’est qu’un échantillon des critiques de la version PC de Monster Hunter Rise. Capcom a également révélé la semaine dernière comment il inclurait des filtres d’écran spéciaux.

Allez-vous consulter la version PC de Monster Hunter Rise ou vous en tenir à la version Nintendo Switch ? Dites le nous dans les commentaires.