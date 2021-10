Round Up: Les critiques sont pour les superstars de Mario Party

La grande sortie de Nintendo cette semaine est Superstars de la fête de Mario et c’est un peu un retour aux générations passées. Il propose 100 mini-jeux classiques des générations GameCube et Nintendo 64, mais vaut-il vraiment la peine d’être déboursé ?

Les critiques de cette dernière version sont maintenant en ligne, ainsi que les nôtres. Comme d’habitude, nous avons rassemblé un mélange de citations et de scores de divers autres points de vente pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre de la nouvelle entrée de cette série de longue date.

Et si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de consulter notre propre critique du très charmant Alex Olney :

Alors, qu’est-ce que les autres critiques ont à dire :

IGN a donné au jeu 8/10 – notant également à quel point c’est le meilleur que la série ait été depuis longtemps :

« Mario Party Superstars est un amalgame de certains des meilleurs plateaux, mini-jeux, mécaniques et améliorations de la qualité de vie de toute la série, résultant en le meilleur Mario Party depuis très longtemps. »

Game Informer a déclaré qu’il s’agissait d’une « célébration digne d’intérêt » de la série, lui attribuant 8/10 :

« Mario Party Superstars est soit une délicieuse promenade dans le passé, soit un excellent moyen de découvrir ces jeux pour la première fois. Quelle que soit votre histoire, c’est une célébration digne de la franchise Mario Party. »

GameSpot préfère toujours Super Mario Party, et a donné l’un des scores les plus bas de 6/10 :

« Mario Party Superstars offre certainement les sommets dont la série est capable, mais à moins que vous ne soyez limité à jouer sur la Switch Lite ou que vous ayez envie de jouer avec une manette Pro, il existe une meilleure version de ce jeu disponible pour vous et vos proches. jouer dans Super Mario Party. »

Wccftech dit que c’est toujours aussi amusant que vous vous en souveniez, en lui donnant un 8/10 :

« Mario Party Superstars propose une sélection de planches entièrement repensées depuis les premiers jours de la franchise. Il n’offre peut-être pas grand-chose de nouveau ou ne change pas grand-chose, mais il a l’air aussi sauvage que amusant comme vous vous en souvenez. »

Et un autre site Web de Nintendo, Nintendo Insider, lui a décerné un 9/10 – mentionnant encore une fois que c’est la « meilleure fête » que Mario et ses amis ont organisée depuis un certain temps :

« Mario Party Superstars replonge dans l’histoire de plus de vingt ans de la série pour offrir une entrée très amusante et qui plaira à coup sûr aux fans de longue date avides d’une expérience Mario Party plus traditionnelle. Non seulement un voyage nostalgique chaleureux, mais la meilleure fête Mario a jeté un certain temps. »

Mario Party Superstars est disponible aujourd'hui sur Nintendo Switch et est disponible sous forme physique et numérique sur le Switch eShop. Allez-vous voir la dernière fête de Mario ?