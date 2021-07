Round Up: Les critiques sont pour NEO: The World Ends With You

Image : Square Enix

Aujourd’hui, c’est l’arrivée de NEO : Le monde se termine avec vous sur la Nintendo Switch. Comme vous le savez probablement déjà, il s’agit de la suite tant attendue du titre culte DS, Le monde se termine avec toi.

Il y a beaucoup de battage médiatique autour du suivi, alors quel est le verdict jusqu’à présent? Vous avez probablement déjà vu la critique de Nintendo Life, alors maintenant nous avons rassemblé d’autres impressions médiatiques.

Bien sûr, si vous n’avez pas encore lu (ou regardé) notre critique, la voici (nous lui avons attribué neuf étoiles sur dix) :

Et donc, sans plus tarder, voici quelques autres partitions critiques à ce jour :

Le site australien de Nintendo Vooks.net a donné au jeu 4,5/10 :

“Quatorze ans plus tard, TWEWY l’a toujours, défiant toutes les attentes en tant que suivi passionnant, passionnant et véritablement agréable digne du titre qu’il détient.”

Siliconera a également fait l’éloge du jeu, lui attribuant 9 sur 10 :

“NEO The World Ends with You est à la fois le jeu attendu et espéré par les fans de retour et un RPG captivant pour les nouveaux arrivants.

RPG Site lui a attribué 9 sur 10 et a noté qu’il avait quelque chose que beaucoup d’autres RPG n’avaient pas :

“Ce n’est pas un jeu parfait, pas plus que l’original, mais il a un esprit et une énergie que vous ne voyez pas dans les autres RPG disponibles.”

Destructoid lui a attribué un huit et a également mentionné à quel point il était plus accessible même s’il lui manquait le “génie” de son prédécesseur :

“Il rassemble plusieurs des meilleurs concepts de l’original DS mais dans une expérience plus accessible et plus accessible.”

IGN a été moins impressionné que les autres, lui attribuant 7/10 –

“NEO a l’impression qu’il est là pour terminer ce que The World Ends With You a commencé, et il le fait assez bien. J’aurais juste aimé qu’il n’ait pas sacrifié sa propre histoire et ses personnages pour le faire.”

Allez-vous choisir NEO : The World Ends With You ? Laissez un commentaire ci-dessous.

