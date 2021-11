. Round-up: les ordres d’équipe de style DTM « ne se produiront pas en F1 »

Dans le tour d’horizon: Les commandes d’équipe controversées vues lors de la finale du DTM ne se produiraient pas en Formule 1, selon le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

En bref

Inter-équipes ordonne un « modus operandi » en DTM mais ne fait pas partie de la F1 – Wolff

Fonctionnalité : Les ordres d’équipe utilisés lors de la finale controversée du DTM sont-ils légaux en Formule 1 ?La course finale décisive pour le championnat de la meilleure série de voitures de tourisme d’Allemagne a suscité des critiques après que les pilotes d’une équipe cliente de Mercedes ont considérablement ralenti pour aider un pilote d’un client rival de Mercedes à remporter le championnat.

Un scénario similaire impliquant les prétendants au titre de F1 Lewis Hamilton et Max Verstappen pourrait-il se dérouler ? Wolff dit non.

« À mon avis, cela ne s’est jamais produit en Formule 1, que d’autres équipes aient cédé des postes à quelqu’un d’autre, du moins pas dans mon souvenir », a-t-il déclaré.

« Dans les voitures de tourisme, c’est un modus operandi du DTM que nous connaissons depuis longtemps. En DTM il y a 30 ans, ils ont commencé à faire ça et nous l’avons vu aussi lors de la dernière course. Mais cela n’arrivera pas en Formule 1. »

Plus de courses dans les Amériques « mieux pour le fuseau horaire » Alejandro Soberon, président du promoteur du Grand Prix de Mexico CIE, a déclaré qu’avoir plus de courses de F1 dans les Amériques serait meilleur pour la popularité mondiale du sport.

« Je pense que plus il y a de courses sur notre continent, mieux c’est pour toutes les courses car cela suscite plus d’intérêt en général pour que les gens puissent les regarder à la télévision », a-t-il déclaré. « Ou du moins plus d’intérêt d’être dans ce fuseau horaire, c’est plus intéressant de regarder une course à 14h ou 13h ou sept heures du soir que de le faire à sept heures du matin ou six heures du matin ou trois heures du matin. Je pense donc que c’est quelque chose qu’il est bon pour la Formule 1 d’équilibrer en général.

Soberon a déclaré qu’il n’était pas concerné par la concurrence régionale des deux manches américaines du calendrier F1 2022. « Je ne vois pas que la course de Miami doive affecter de quelque façon que ce soit la course de Mexico, ou la course d’Austin, je pense qu’il y a assez d’espace.

« L’Amérique latine compte 500 millions d’habitants. Ce que vous devez avoir, c’est une course que les gens veulent assister et aller et avoir la compétition là où elle doit être. Je pense qu’à cet égard, la Formule 1 est une meilleure course et une course plus compétitive que [previous] années. »

Alonso : deuxième titre « on n’a pas l’impression que c’était il y a 15 ans »

Alonso a remporté ses deux titres de F1 au BrésilFernando Alonso revient sur la scène de ses deux victoires aux championnats du monde ce week-end, dont la dernière a eu lieu en 2006.

« Évidemment, l’endroit me rappelle de très bons souvenirs et je n’ai pas l’impression que c’était il y a 15 ans que j’y ai remporté mon deuxième titre », a déclaré Alonso. « Nous avions un package solide cette année-là, mais alors que la saison entrait dans les dernières étapes, les Ferrari étaient très rapides et cohérentes.

« Cependant, Michel [Schumacher] a abandonné à Suzuka, qui était la manche juste avant le Brésil, et cela signifiait que nous n’avions besoin que d’un point pour remporter le championnat. Au final, nous avons fait une bonne course pour terminer deuxième et c’était suffisant pour le titre. Le sentiment après était incroyable.

Essai de Formule 2 pour Williams

Course de Formule 3 Calan Williams participera aux tests d’après-saison pour les équipes de Formule 2 à la marina de Yas du 18 au 18 décembre.

« Je me prépare physiquement pour les tests depuis quelques mois », a-t-il déclaré. « Le passage à une voiture plus lourde, qui prend des virages et accélère plus vite que tout ce que j’ai jamais connu auparavant me poussera encore plus loin, je dois donc être prêt. »

