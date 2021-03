. Round-up: les performances sous pression restent la faiblesse de Vettel

En résumé: l’ancien pilote de Formule 1, Gerhard Berger, a déclaré que la carrière de Sebastian Vettel depuis ses quatre victoires aux championnats du monde a montré qu’il ne performait pas bien sous la pression.

Gerhard Berger: « Sebastian est quatre fois champion du monde donc il est l’un des meilleurs pilotes, pas de doute. Mais il n’a jamais très bien réagi à la pression. Je me souviens quand Daniel (Ricciardo) est venu chez Red Bull à l’époque, Daniel était très fort. et il a mis la pression sur Sebastian et pour Sebastian c’était difficile de faire face. Et dans Ferrari la même chose et maintenant je sens que quand vous le regardez, vous sentez qu’il n’est pas libre, il n’est pas assez détendu. Il est peut-être comme pour prouver mais pour l’instant, ce n’est peut-être pas possible parce que la voiture n’est pas assez bonne ou que sa propre forme n’est pas assez bonne. »

Le GP de Bahreïn bat les records de visionnage de Sky Sports après le duel Hamilton et Verstappen (Sky)

« Le GP de Bahreïn a été regardé par 1,98 million de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 2,23 millions, alors que les téléspectateurs se sont mis à l’écoute pour regarder Lewis Hamilton et Max Verstappen se battre pour la plus haute marche du podium dans un duel passionnant. »

Heure des questions (McLaren)

« Il fut un temps où le pilote qui terminait plus haut au championnat l’année précédente obtenait le décrochage le plus proche de l’entrée des stands. Cela a conduit à une situation assez étrange où Lewis et Jenson échangeaient régulièrement leur camp selon qu’ils tournaient à droite ou à gauche. aller à la sortie des stands. «

Une voiture de route propulsée par F1? Mercedes l’a craqué … sauf pour un problème (magazine Motorsport)

« Le problème, si je comprends bien, c’est de faire tout ce qui précède avec un moteur qui respecte les réglementations sur les émissions de chaque territoire dans lequel il est vendu – en particulier lorsqu’il est au ralenti. Pensez-y de cette façon et au travail du moteur de Lewis sur un dimanche après-midi semble vraiment facile. «

Debrief de Bruno Michel: Nouveau format, trois fois le plaisir (F2)

« Nous avons vu deux courses incroyables, la course sprint deux et la course vedette. Pour être honnête, il y avait moins de spectacle dans la première course sprint, mais après avoir discuté avec certains pilotes, ils ont tous dit que les températures élevées rendaient la tâche difficile pour eux. »

Ep 69 Spécial caritatif sur les tumeurs cérébrales (Richard Jones de Williams F1) (Podfollow)

« La deuxième de nos émissions spéciales en partenariat avec The Brain Tumor Charity. Notre première émission de cette série était centrée sur l’histoire d’Harry qui avait tristement perdu sa maman en 2018 à cause d’une maladie sous-financée. Cette semaine, nous parlons avec le directeur de la planification de Williams F1 Team, Richard Williams. qui a perdu sa sœur Ellie en 2020. Ce spectacle est dédié à sa mémoire. «

En bref

Ricciardo a porté des dégâts

Ricciardo a eu un sol endommagé à BahreïnDaniel Ricciardo a eu un contact au premier tour avec Pierre Gasly a causé des dommages au sol qui lui ont coûté «un appui considérable», a révélé hier le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, à la suite de l’inspection post-course de son MCL35M par l’équipe.

«Malgré la perte de performance, Daniel a utilisé son expérience pour faire face aux problèmes et marquer des points importants pour l’équipe», a déclaré Seidl. «Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine course.»

La F1 confirme les cas de Covid-19 à Bahreïn

La F1 et la FIA ont confirmé que 12 cas positifs de Covid-19 ont été identifiés lors du week-end du Grand Prix de Bahreïn sur un total de 8150 tests effectués.

Parmi les cas, on pense que deux membres de l’équipe Aston Martin ont été isolés après avoir été testés positifs jeudi.

La Formule E ajoute une deuxième voiture de sécurité

La Formule E utilisera deux voitures de sécurité différentes cette saison: Cette Mini Pacesetter électrique sera utilisée lors de certaines courses au lieu de l’habituelle BMW i Roadster. Il pèse 1 230 kg – 130 kg de moins que la Mini Cooper SE standard. Il produit 135 kW, couvrant 0-100 km / h en 6,7 secondes, 0,6 s plus rapide que le modèle standard.

Mini Pacesetter électrique Mini Pacesetter électrique Mini Pacesetter électrique

En ce jour en F1

Hill a gagné à un Interlagos humide en continu aujourd’hui en 1996 il y a 25 ans aujourd’hui Damon Hill a remporté un Grand Prix du Brésil trempé à Interlagos devant Jean Alesi, avec Michael Schumacher troisième dans sa deuxième course pour Ferrari, un tour derrière

