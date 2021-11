. Round-up: les rapports d’accident de Newey « exagérés »

Au sommaire : Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a minimisé l’impact de la récente absence du directeur technique Adrian Newey en raison d’une blessure.

En bref

Newey en bonne forme après un accident – ​​HornerNewey a rejoint l’équipe de piste de Red Bull il y a deux courses après avoir raté plusieurs épreuves après avoir été blessé dans un accident de vélo. Horner a minimisé les rapports ailleurs selon lesquels le retour de Newey était la raison d’une amélioration soudaine de la forme de Red Bull.

« Les choses deviennent parfois démesurées », a déclaré Horner. « De toute évidence, il a eu un accident alors qu’il était en vacances et heureusement, il est de retour, en pleine forme, depuis quelques semaines maintenant. Il était à Istanbul et ici [in Austin] et est en bonne forme.

Davidson annonce sa retraite

L’ancien pilote de Formule 1 et pilote de simulateur Mercedes Anthony Davidson a annoncé son intention de se retirer de la course automobile. Davidson a couru dans le Championnat du monde d’endurance depuis qu’il a perdu son pilotage en F1 lorsque l’équipe Super Aguri a fermé ses portes en 2008.

« Il me reste une course, j’ai décidé que ce sera aussi ma dernière course en tant que pilote de course professionnel », a-t-il déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux. « Ce fut un voyage incroyable et inoubliable et je remercie tous ceux qui se sont impliqués en cours de route. »

Premier test F3 pour Van Amersfoort

Les nouveaux venus en Formule 3 de la FIA, Van Amersfoort, participeront aujourd’hui à leurs premiers essais aux côtés de leurs équipes rivales sur le circuit Ricardo Tormo de Valence. Le finaliste de cette année, Jack Doohan, conduira pour eux aux côtés de Reece Ushijima et Rafael Villagomez.

Parmi les autres noms notables du test, citons le champion italien de Formule 4 Ollie Bearman chez Prema et le champion de Formule Régionale Europe Gregoire Saucy avec ART.

Villeneuve remporte sa première victoire en Euro NASCAR

La dernière manche de la saison Euro NASCAR à Vallelunga a vu le champion du monde de F1 1997 Jacques Villeneuve remporter la victoire (ci-dessus). Sa dernière victoire remonte à l’Euro Le Mans Series à Spa en 2008 au volant d’une Peugeot 908 partagée avec Nicolas Minassian et Marc Gene.

