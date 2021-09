. Round-up: les trains DRS rendront les passages difficiles à Monza

Au sommaire : Max Verstappen pense que les dépassements seront difficiles lors de la course de qualification sprint de ce week-end à Monza.

Les dépassements ne seront pas faciles, déclare VerstappenVerstappen a déclaré que son expérience lors de la course de l’année dernière, lorsqu’il a passé une grande partie du premier relais coincé derrière Valtteri Bottas, a montré pourquoi il est peu probable qu’il y ait de nombreux changements de position dans la course de qualification au sprint de ce week-end.

« Il peut sembler que vous ayez beaucoup de lignes droites ici, mais avec ces voitures, c’est extrêmement difficile à suivre. Et je me souviens que l’année dernière j’étais comme juste coincé dans un train DRS. Donc, tout dépend du rythme du gars dans la voiture de tête, en gros, de ce train DRS.

“J’espère que cela nous surprendra positivement et peut-être que les gens seront un peu audacieux avec des stratégies ou quoi que ce soit d’autre. Mais voyons. J’espère que nous n’avons pas vraiment besoin de dépasser trop de voitures.

Les qualifications de sprint « n’aident pas » – Kubica

Kubica est de retour dans l’Alfa Romeo ce week-endMalgré une journée supplémentaire dans l’Alfa Romeo lors de son deuxième week-end en remplacement de Kimi Raikkonen, Robert Kubica s’attend à un autre événement difficile.

« Je ne sais pas à quel point ce sera plus facile. D’un certain point de vue, bien sûr, avoir l’expérience de Zandvoort aidera. D’un autre point de vue, Monza est une piste à faible appui complètement différente, il faut avoir confiance en la voiture.

« Décidément, le week-end au format sprint n’aide pas. J’attendais avec impatience de belles séances d’essais libres, malheureusement cela n’arrive pas. Donc tout cela rend les choses un peu plus difficiles, un peu plus difficiles.

Kubica, qui a terminé le Grand Prix des Pays-Bas 15e, a déclaré que des attentes réalistes étaient nécessaires ce week-end. “La magie ne se produit pas dans le sport.”

Avant son retour, il a revu les images embarquées de sa course ELMS sur la piste il y a deux mois. « J’ai dit, eh bien, mieux vaut oublier que j’étais ici il y a deux mois, sinon je vais commencer à freiner 50 mètres trop tôt.

« Donc, vous devez procéder étape par étape dans ma position. Mais j’espère vraiment que les sensations seront meilleures dans la voiture. La confiance est un point clé, surtout quand on a si peu de temps dans la voiture. Et si je me sens en confiance, je pense que ça peut être un week-end plus facile. Si je manque de confiance sur cette piste, alors c’est assez difficile.

Inscriptions au Monza Predictions Championship dues aujourd’hui

Rappel pour les joueurs du championnat des prédictions : le Grand Prix d’Italie est un week-end de course de qualification pour le sprint, la date limite pour les inscriptions est donc le vendredi au lieu du samedi.

Entrez ici maintenant :

Michael Schumacher a annoncé sa première retraite avec style aujourd’hui en 2006

