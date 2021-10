. Round-up : « Maintenant, nous sommes très contrariés lorsque nous n’atteignons pas la Q2 »

Au sommaire : Mick Schumacher affirme que son équipe Haas se sent de plus en plus suffisamment compétitive pour éviter l’élimination au premier tour des qualifications.

Schumacher, qui a atteint la Q2 à deux reprises cette année au Paul Ricard et à Istanbul, a admis qu’il était « définitivement frustrant » de ne pas avoir pu progresser au-delà du premier tour des qualifications et de rater une course supplémentaire, à tant d’occasions au cours de la saison. loin.

Cependant, il voit de réels progrès de la part de son équipe depuis le début de l’année. « Ce qui est formidable à voir, pour moi et pour l’équipe vraiment, c’est que nous devenons de plus en plus compétitifs », a-t-il déclaré.

« Maintenant, nous sommes très contrariés de ne pas atteindre la Q2. Surtout après ce qui nous a donné beaucoup de motivation en Turquie, nous espérions aussi quelque chose de bien [in Austin]. Nous n’étions pas très loin et je pense que cela ne fait que confirmer notre travail.

« Nous pouvons être heureux et fiers de ce que nous avons accompli avec ce que nous avons. Évidemment, je pense que la plupart de nos choses et la plupart de ce sur quoi nous travaillons sont pour l’année prochaine et j’espère que nous aurons la voiture l’année prochaine pour être régulièrement en Q2 et même, espérons-le, régulièrement en Q3.

Nouveaux moteurs IndyCar à tester début 2022 (Racer)

« Ce sera un début d’année chargé pour les équipes IndyCar et les motoristes, car le début des essais avec les nouveaux moteurs V6 hybrides 2,4 litres bi-turbo de 2,4 litres coïncidera avec les premières manches du championnat 2022. «

Exclusivité Hamilton: objectifs de F1, la poussée pour la diversité et pourquoi le «nouveau moteur» aide à lutter pour le titre 2021 (Sky)

« Je parle avec Mick (Schumacher), dont le garçon est si adorable et il dit des choses comme : ‘Je ne sais pas tout, y a-t-il un moyen de m’éduquer ?’ Et c’est la même chose avec Lando (Norris). Je suis donc très fier de l’arrivée de cette nouvelle génération, mais nous pouvons toujours les encourager à être plus investis et plus compréhensifs. «

Miami se prépare pour la Formule 1 (The New York Times)

Le maire Rodney Harris : « Nous pouvons mettre notre petite ville de Miami Gardens sur la carte. Nous espérons que ce Grand Prix deviendra le meilleur de tout le circuit. »

Les concurrents de Road to Indy se dirigent vers Indianapolis Motor Speedway (Indy Lights)

« Les nouveaux visages incluent Ernie Francis Jnr (HMD Motorsports), Matteo Nannini (Juncos Hollinger Racing) et le retour de Matthew Brabham (Andretti Autosport), qui a participé pour la dernière fois à Indy Lights en 2015. »

Prendre un an et rejoindre les académies de pilotes de F1 : les moments qui ont fait Ticktum (F2)

« Il y a eu des moments au début de ma carrière où j’ai eu des ennuis et j’ai dû abandonner le sport automobile pendant un an, je n’aime pas y revenir, mais c’était une grande réflexion de caractère pour moi, et cela m’a fait mûrir dans un beaucoup de façons. »

VW-Einstieg in die Formel 1: Entscheidung im November (F1 Insider – Allemand)

Volkswagen décidera le mois prochain s’il entrera en F1 en 2026

