. Round-up: “Pas une victoire facile” pour Ocon malgré le shunt au premier virage

Gasly déplore le malheur de la HongrieGasly, qui s’est qualifié trois places devant Ocon, a été lourdement retardé par la collision dans le premier virage qui a éliminé plusieurs de ses rivaux et promu l’Alpine à la deuxième place. Après la course, Gasly a félicité son ancien rival de karting et a salué sa performance.

“Je pense que certains ont eu plus de chance que d’autres avec ce qui s’est passé au départ”, a déclaré Gasly, “mais ils ont réussi après cette très bonne course à garder la tête, à faire toute la course et à travailler.”

Gasly a remporté sa première victoire en F1 à Monza l’année dernière grâce en partie à un drapeau rouge qui est tombé en sa faveur. « Vous devez être présent lorsque ces opportunités se présentent », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une victoire facile, même lorsque cela se produit. Ils ont fait le travail, alors félicitations à eux.

Après être tombé 13e au départ en évitant le virage 1 au corps à corps déclenché par Valtteri Bottas, Gasly a déclaré qu’il aurait mieux fait de se qualifier plus bas dans l’ordre.

“Je ne sais pas quoi dire à part que Valtteri a merdé et a pratiquement éliminé les six premières voitures de la course”, a-t-il déclaré. « Heureusement, nous n’avons pas subi de dégâts par rapport à Max, Lando ou Sergio.

« Mais l’objectif était de se qualifier avant le milieu de terrain pour être dans la meilleure position possible pour la course. C’est ce que nous [did]. Et au final dans cette situation… Je pense que nous avons presque surperformé, qualifié devant Ferrari et McLaren et il aurait mieux valu être à notre place et un peu plus en retrait et profiter de cette situation.

“On ne sait jamais quand ces choses vont arriver, mais c’est juste dommage depuis le premier virage où nous étions en dernier sur une telle piste, il est extrêmement difficile de récupérer. Je pense que nous avons eu une très bonne journée pour terminer P6, nous avons réussi à obtenir le tour le plus rapide. Mais évidemment, en regardant le podium, c’est un peu décevant parce que je pense juste qu’il y avait plus à faire si ça avait été un peu plus chanceux au départ.

Juncos s’associe à Hollinger pour un programme IndyCar 2022 à temps plein

Juncos Hollinger Racing, une alliance entre l’ancien concurrent d’IndyCar Ricardo Juncos et l’ancien membre du conseil d’administration de Williams F1 Brad Hollinger, participera aux trois dernières courses de l’année en vue d’une campagne à temps plein en 2022. L’équipe Juncos a d’abord couru dans la série il y a quatre ans, mais a dû suspendre ses plans pour 2020 en raison de la pandémie.

L’équipe n’a pas encore confirmé qui conduira sa voiture à moteur Chevrolet lors de ses trois premières courses le mois prochain.

Bearman exclu de la victoire en F4 à Imola pour moteur non conforme (Formula Scout)

“Provisoirement, cela réduit son avance au championnat de 135 à 97 points, avec une déduction de 10 points pour avoir enfreint le règlement technique en plus des 25 points perdus de l’exclusion elle-même, et promeut son coéquipier VAR Nikita Bedrin à sa première victoire en F4 .”

Stewart dit que Verstappen aurait été tué dans l’accident de F1 à Hamilton “si c’était de retour à mon époque” (The Sun)

“La piste de course a été rendue si sûre, les zones de dégagement si grandes et les structures sur lesquelles il (Verstappen) s’est finalement arrêté, et même alors les forces g étaient énormes. Je pense que c’était un excellent exemple de ce que Silverstone a fait pour rendre la piste plus sûre.”

Evans signe un nouveau contrat pluriannuel avec Jaguar (Formule E)

“J’ai été approché par d’autres équipes mais ma maison reste avec Jaguar. Nous enregistrons de bons résultats en piste, la Jaguar I-Type 5 affiche d’excellentes performances et nous sommes prêts à rivaliser avec n’importe qui sur la grille.”

186 000 photos de course et la femme qui les a toutes photographiées (AutoWeek)

“J’étais là quand Pedro Rodriguez a été tué (à Norisring en 1971). J’ai tout vu. C’était juste un peu loin de moi. Mais le lundi suivant, tous les grands magazines allemands m’ont appelé et voulaient avoir des photos ( de l’accident). J’ai dit non. Non, je ne vendrais jamais, jamais une photo ou ne ferais publier une photo provenant d’un grave accident.”

McLaren conclut un accord pour vendre la branche technologique Applied à la société d’investissement Greybull (Sky)

“Le groupe McLaren va vendre sa branche technologique à une société d’investissement privée dans la dernière étape de son offre de se recentrer sur ses activités de base en matière de sport automobile et de fabrication de supercars.”

Le patron de Ferrari ne craint pas l’avenir électrique (.)

“Le mois dernier, l’Union européenne a proposé une interdiction effective de la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2035 dans le cadre de ses mesures de lutte contre le réchauffement climatique, posant un défi aux constructeurs automobiles qui ont fait des moteurs puissants un argument de vente clé. (… ) “Nous considérons le règlement comme le bienvenu”, a déclaré Elkann, alors que Ferrari s’en tenait à ses principaux objectifs pour 2021 après avoir annoncé des bénéfices de base au deuxième trimestre juste en avance sur les attentes.”

Des soldats des opérations spéciales de la SAF accélèrent la corde des hélicoptères dans le bâtiment de la fosse F1 dans le cadre d’un exercice de lutte contre le terrorisme (Channel News Asia)

“Les journalistes n’ont pas été autorisés à voir ce qui se passait à l’intérieur du bâtiment de la fosse, où les soldats ont répondu à la prise d’otages et ont neutralisé “rapidement” les menaces, a déclaré le MINDEF.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Rick Mears remportait sa victoire finale dans la série CART Indycar, dans le Michigan 500

