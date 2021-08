. Round-up: Plus de temps à venir pour fixer un équilibre de manipulation “étrange”

in

Dans le tour d’horizon : Carlos Sainz Jnr dit qu’il y a plus de temps à consacrer à sa Ferrari une fois qu’ils ont guéri son “étrange” maniement.

En bref

Sainz : une voiture “étrange” place Ferrari en dehors du top dix du rythme Sainz a terminé 11e aux deuxièmes essais à Spa-Francorchamps, mais pense qu’il y a plus de temps à attendre de sa voiture.

“Pour le moment, nous sommes à la limite du top 10, ce qui n’est pas au niveau que nous étions en Hongrie ou à Silverstone, par exemple”, a déclaré Sainz.

“Mais en même temps, j’ai l’impression que la voiture d’aujourd’hui était un peu étrange et qu’il y a pas mal de temps à passer pour préparer un bon réglage pour demain et l’améliorer. Donc pas génial, mais j’ai aussi l’impression qu’il y a un bon potentiel.

Russell : retour en F1 « comme un canard à l’eau » après la pause

Russell a estimé que Williams n’était pas dans le rythme vendredi.George Russell a déclaré qu’il était surpris de la facilité avec laquelle il était de remonter dans une voiture de F1 après la pause estivale.

«Je suis heureux d’être de retour, a dit Russell. « Cela fait quatre semaines que je n’ai pas conduit la voiture pour la dernière fois. C’était comme si nous nous y remettions tout de suite, c’est bizarre comment vous pouvez simplement sauter dedans et vous vous sentez comme un canard à l’eau et c’est à peu près aussi bon.

“Mais [there’s] beaucoup à améliorer du jour au lendemain, je pense que nous sommes un peu en retrait. J’ai quelques idées dans ma manche donc nous devons juste revoir cela. C’est toujours un compromis, il n’y a jamais rien qui vous donne juste des performances. Mais nous allons certainement avoir des conversations intéressantes pour voir dans quelle direction nous allons. »

Doohan remporte la première pole en F3 alors que la lutte pour traquer Hauger s’intensifie

Jack Doohan a décroché sa première pole position en Formule 3 lors d’une séance de qualification disputée dans des conditions mitigées. Doohan, qui est actuellement deuxième au classement F3 mais à 59 points du leader Dennis Hauger, partira de la 12e place pour la première course de demain, courue avec une grille inversée partielle.

La séance avait commencé relativement sèche et Doohan a signé sa pole position dans les cinq premières minutes, sous pression pour marquer un temps avant que la pluie n’arrive pour de bon. “C’était, à un moment donné, peut-être le seul tour que nous allions faire avec les conditions telles qu’elles étaient”, a-t-il déclaré.

« Vous voulez aller aussi vite que possible, mais vous ne voulez pas gâcher le tour car les conditions pourraient devenir plus humides et vous ne pouvez pas obtenir un tour de banque.

« J’ai eu un bon moment dans la zone de freinage aux Combes lorsque les deux roues se sont bloquées, mais à part ça, c’était assez calme et calme et heureusement, mon secteur deux était assez méga, ce qui m’a ensuite permis d’avoir un bon écart avec le reste de champ.”

Chadwick en pole à Spa après avoir perturbé les qualifications de la W Series

Les qualifications de la W Series ont été entachées d’une chute de six voitures dans l’Eau Rouge-Raidillon, lorsque les pilotes ont d’abord effectué des tours rapides. Cependant, le leader des points Jamie Chadwick a pu rester en tête de la majorité du peloton de près d’une seconde, battant sa rivale pour le titre Alice Powell pour la pole de 0,721 seconde.

“Je suis vraiment content de la façon dont les qualifications se sont déroulées”, a déclaré Chadwick. “Cependant, le drapeau rouge au début, après un accident assez effrayant, était une inquiétude. Bien sûr, tous les autres pilotes et moi espérons simplement que les personnes impliquées vont bien.

« La qualification était difficile avec les conditions. Certaines parties de la piste pleuvaient, puis d’autres étaient sèches. Un temps comme celui-là est assez difficile à gérer et vous ne pouvez pas vous tromper. C’était délicat au début de la séance quand la pluie tombait, mais quand nous sommes repartis après le drapeau rouge, j’ai commencé à faire de bons tours.

« Tout peut arriver demain, comme nous l’avons vu avec la météo à Spa auparavant, je dois donc réagir rapidement. Mais je suis juste content de partir en première ligne et ça ne me dérange pas si c’est une course sur sol mouillé ou sec demain.