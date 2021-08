. Round-up: “politicing” sans précédent dans la lutte pour le titre

in

Dans le résumé : Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, a déclaré que le respect des règles par l’équipe a fait l’objet d’un examen minutieux sans précédent dans sa lutte pour le titre avec Mercedes.

Red Bull sous un examen minutieux, dit NeweyLa « fréquence et l’intensité » des demandes de renseignements sur la conformité de Red Bull aux règles au milieu de sa bataille de championnat avec Mercedes est « assez révélatrice », dit Newey.

Déjà cette saison, la FIA a publié des directives techniques révisées sur la flexibilité des ailes et les procédures d’arrêt au stand. Bien que ce dernier ait été révisé par la suite, les deux concernent des domaines où Red Bull aurait bénéficié d’un avantage en termes de performances.

Newey a pointé du doigt Mercedes au sujet de la dernière rangée « flexi-wing » de la F1. “Si vous prenez le problème avec l’aileron arrière flexible, nous n’étions certainement pas la seule équipe à avoir ce problème, mais bien sûr, lorsque Mercedes a commencé à faire du bruit à ce sujet, ils ne s’inquiétaient pas de ce que faisait Alfa”, a-t-il déclaré. le site internet de l’équipe. «Ils s’inquiétaient seulement de savoir si nous obtenions un avantage, ce que nous n’étions vraiment pas, mais le changement de cette partie impliquait des coûts, ce qui faisait évidemment mal.

“Cependant, c’est un grand témoignage de la profondeur de notre équipe que nous pouvons répondre aux changements et c’est un excellent exemple de quand notre équipe est mise dans un coin, nous pouvons sortir du combat et continuer à être tout aussi compétitifs.”

La pression à laquelle Red Bull est confrontée rappelle à Newey ses précédentes campagnes victorieuses au début de la dernière décennie.

“À bien des égards, c’est un compliment pour l’équipe de se retrouver sous un tel examen de la part des autres”, a-t-il déclaré. «Nous avons déjà vécu cela auparavant, mais je ne me souviens pas d’un moment où nous avons reçu le même niveau de politiciens en coulisses et de lobbying contre notre voiture.

« Peut-être si vous regardez en arrière lorsque nous explorions les aéroélastiques en 2010 [and] 2011, alors nous étions sous surveillance constante et nous nous adaptions à chaque évolution de la réglementation. Nous avons déjà participé aux dernières batailles de championnat avec Ferrari, ce qui impliquait également des disputes sur la flexibilité de la carrosserie.

“Vous ne pouvez pas détruire et ne pas être pénalisé. C’est sur moi”, rit Newgarden dans son interview post-qualification. Cela met fin à une séquence de trois pole positions consécutives pour Newgarden. #IndyCar – . Live (@racefanslive) 7 août 2021

Trophée de Colton Herta pour avoir remporté la pole pour le @MusicCityGP , en l’honneur de feu Bryan Clausen. #IndyCar #MusicCityGP pic.twitter.com/mBKtXuG6zL – George Phillips (@Oilpressureblog) 7 août 2021

Plus de 2 millions de téléspectateurs regardent le premier Sprint de F1 au Royaume-Uni (Motorsport Broadcasting)

“Samedi, une audience combinée d’un peu plus de 2 millions de téléspectateurs a regardé la programmation Sprint de Channel 4 et de Sky, y compris l’accumulation et l’analyse post-session.”

Une affaire de monoplace junior est portée devant la Haute Cour de justice du Royaume-Uni (Formula Scout)

“Une somme de 468 479,57 £ a été demandée (plus les intérêts) conformément à deux accords de 2018 – lorsque Hitech a dirigé Ahmed en FIA European F3 – auxquels la famille était liée. Hitech attendait 367 148 £ directement de l’EMSL et 101 331 £ du famille.”

Comment amener 5 000 passionnés de la technologie à déménager à Miami ? “Hack Week” pourrait avoir la réponse (Miami Herald)

“Au moins deux des maisons hébergeant des” hackers “se trouvaient sur l’île vénitienne, et les événements sponsorisés ont inclus ceux du brunch haut de gamme Swan, gracieuseté du Design District, des soirées dans des boîtes de nuit et un événement d’after parrainé par la Formule 1.”

