Round Up: Realms Deep 2021 – Chaque jeu à venir sur Nintendo Switch

3D Realms – l’éditeur légendaire derrière des séries comme Duke Nukem – accueille Realms Deep 2021 ce week-end. Dans ce cadre, il y a eu un certain nombre de premières mondiales et de mises à jour sur certains favoris des fans.

Cela inclut même certaines annonces liées à Switch – nous avons donc tout rassemblé (y compris les bandes-annonces) en un seul message. Prendre plaisir!

Cultique – 2022

Cultic est un jeu de tir sur le thème de l’horreur avec des visuels classiques et des combats modernes développé par Jasozz Games et publié par 3D Realms, lance aujourd’hui un épisode de shareware gratuit mettant en vedette la première carte du jeu sur PC. Enquêtez sur les horreurs de l’Amérique du Nord-Ouest du milieu du siècle dans un jeu de tir construit avec des sprites et des voxels rappelant les années 90 sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch en 2022.

Ion Fury: Aftershock – Q1 2022

Ion Fury: Aftershock, le prochain pack d’extension pour le jeu de tir à la première personne à l’ancienne développé par Voidpoint et publié par 3D Realms et 1C Entertainment, poursuit l’aventure de Shelly Harrison sur Steam, Nintendo Switch™, PlayStation® 4 et Xbox One au premier trimestre 2022 Pour combler l’écart entre l’extension à venir, un nouveau correctif pour Ion Fury sera lancé en septembre avec une prise en charge remaniée des contrôleurs, des fonctionnalités améliorées pour les mappeurs et un meilleur équilibrage des armes. Un nouveau système d’inventaire de poche donne à Shelly le pouvoir de stocker des power-ups lorsqu’elle veut vraiment les confier au Dr Jadus Heskel.

Graven – À venir en 2022

Graven semble avoir été retardé pour les consoles et sortira désormais sur Nintendo Switch, Xbox et PlayStation en 2022. À Realms Deep 2021, le développeur a présenté la deuxième mise à jour Early Access pour PC :

De l’action, du mystère et une chance de rédemption vous attendent dans le casse-tête à la première personne GRAVEN. Explorez un monde sombre et fantastique en tant qu’homme de foi condamné à tort. Combattez les horreurs de l’humanité, de la nature et au-delà en utilisant l’environnement, la magie et les armements. Fonctionnalités de la mise à jour 2: Coop, archives Cruxfirth, améliorations d’armes, l’alchimiste et plus encore !

Vous pouvez obtenir un récapitulatif complet de Realms Deep 2021 jusqu’à présent sur la chaîne YouTube officielle de 3D Realms. Quelque chose ici dont vous aimez le look? Dites-nous dans les commentaires.