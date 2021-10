. Round-up: Russell sera un coéquipier plus coriace que Bottas pour Hamilton

Dans le tour d’horizon : Fernando Alonso prédit que Lewis Hamilton aura un combat plus difficile avec son nouveau coéquipier l’année prochaine.

En bref

Russell « plus difficile » que Bottas pour HamiltonGeorge Russell remplacera Valtteri Bottas dans l’équipe de pilotes de Mercedes pour la saison 2022 de F1. Hamilton lui trouvera un coéquipier plus coriace que son prédécesseur, a déclaré Alonso, mais ses chances au championnat dépendront de « la voiture Mercedes et de ses performances ».

« Bien sûr, je pense qu’il a déjà montré son talent à plusieurs reprises, sa vitesse », a déclaré Alonso. « Même l’année dernière, lorsqu’il a sauté dans la Mercedes à Bahreïn, il était proche de la première victoire. Donc, c’est sûr qu’il sera plus difficile pour Lewis que Valtteri.

« Mais je pense que ce sera à Mercedes de leur fournir une bonne voiture et je pense qu’il est prêt à relever le défi. Ce sera donc intéressant à regarder à coup sûr.

Max Verstappen a donné une évaluation similaire du nouveau coéquipier de Hamilton le mois dernier, affirmant que Russell « rendra la tâche très difficile à Lewis ».

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, Nelson Piquet remportait son premier championnat du monde après que son rival Carlos Reutemann ait perdu l’ordre lors de la première course de F1 à Las Vegas. Alan Jones a marqué sa victoire finale et Derek Warwick a fait ses débuts.

